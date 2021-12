Biagio conferma di essere impegnato: Miriana prende le distanze dopo le sue parole?

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 sta succedendo un po’ di tutto. Nel caso di Miriana Trevisan a dire il vero, dopo le chiamate a casa e l’aereo arrivato da parte dei fan, c’era stata comunque una presa di consapevolezza del fatto che dovesse continuare questa avventura da sola, senza farsi travolgere da storielle eventuali. Ieri poi, nel confronto con Biagio d’Anelli, la Trevisan ha voluto mettere anche i puntini sulle i, spiegando al giovane che non deve in nessun modo paragonare quello che c’è stato tra loro, a quello che è successo tra Soleil e Alex Belli. La Trevisan infatti, ha sottolineato che la Sorge non doveva comunque avvicinarsi all’attore, essendo lui un uomo sposato. A quel punto il d’Anelli ha fatto notare che anche lui ha una compagna e che quindi i baci e le coccole sotto le coperte potrebbero darle fastidio. Miriana lo ha invitato a non mischiare le cose ma Biagio ha voluto argomentare la sua tesi prendendo tra l’altro le difese di Soleil.

Il confronto tra Biagio d’Anelli e Miriana Trevisan

Biagio ha quindi spiegato le sue ragioni: “Ma se ti piace un uomo sposato e vedi che lui se ne sbatte della moglie, ma di cosa stiamo parlando? Perché è chi è impegnato che deve portare rispetto. Mirà ma da dove arrivi tu? “.

E poi: “Ascolta anche io sono fidanzato e non ce la faccio a non abbracciarti la mattina. Quindi non ti devo abbracciare più? Quindi soltanto chi ha un anello al dito deve rispettare? Da oggi non mi avvicino più a te? Eppure anche io ti ho detto che vorrei convivere con la mia ragazza.“

Secondo Biagio la presa di posizione di Miriana deriva dal fatto che lei e Soleil hanno litigato e ha continuato: “Io rispetto la tua e tu rispetti la mia. Mi sembrava che volessi ragione per forza. Tu sarai dentro da tre mesi, ma io lui lo conosco da dieci anni. Lo conosco fuori e fidati. Non vedere sempre gli altri. Pensa un po’ a te. Tu non difendi Delia a caso, ma perché hai litigato con Sole cinquanta volte.”

Dopo questa discussione immaginiamo quindi che anche l’amicizia che stava nascendo tra Biagio e Miriana subirà una battuta d’arresto.

