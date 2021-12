Il pronostico di Manila Nazzaro: “Alex Belli tornerà nella casa”

In questa edizione del Grande Fratello VIP sono tutti un po’ sensitivi e ieri anche Manila Nazzaro ha voluto fare le sue di previsioni su quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Come saprete la conduttrice, sta per lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 ( a meno che non ci saranno sorprese dell’ultima ora). Prima di andare via quindi ha voluto provare a pensare a quello che succederà, parlando con le altre vippone soprattutto di Alex Belli. Manila sembra non avere dubbi sul fatto che l’attore, potrebbe in qualche modo rientrare nella casa del Grande Fratello VIP 6. E’ convinta infatti, che se Delia non lo dovesse perdonare, il Belli potrebbe anche far ritorno nel gioco. Teoricamente difficile, visto che Alex non si è ritirato ma è stato squalificato per non aver rispettato le regole ( e per questo non dovrebbe neppure essere presente in studio o avere modo di parlare con i concorrenti ma si sa, per il Man, nessun regolamento usato in passato vale).

L’idea di Jessica Selassiè su Delia e Alex

Ma se Manila si chiede se alla fine Delia avrà o non avrà perdonato il suo compagno, di tutt’altro avviso è invece Jessica che ha commentato: “Non lo perdona lei? Amore questi due hanno già tr****to ieri sera dai. Te lo dico io e ridevano anche. Stavano proprio a ridere alla grande della bellissima grandissima figura di M che hanno fatto in diretta“.

C’è da dire che Alex Belli, sua moglie non moglie e Soleil, hanno finora retto questa edizione. Non sappiamo se per meriti loro o per demeriti altrui ma sta di fatto che l’ultima puntata con il Belli show, è stata una delle più viste degli ultimi anni. E se gli ascolti erano flop fino a una ventina di giorni fa, da quando Bellifull è entrata nel vivo, l’interesse del pubblico si è nuovamente acceso. Ed è per questo che dobbiamo per forza aspettarci un faccia a faccia, tra Belli e la Sorge. In realtà i fan del reality si aspetterebbero anche altro: l’entrata di Delia Duran nella casa del Grande Fratello VIP 6 come concorrente. Ovviamente con il neo conosciuto Carlo, il modello amico del famoso idraulico milanese che muove tutte le fila del teatrino.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".