Davide Silvestri si distacca da Katia ma ormai è tardi: presi punti preziosissimi

Davide Silvestri, per molti spettatori del Grande Fratello VIP 6, era uno dei papabili vincitori di questa edizione. Poi però qualcosa si è rotto e la delusione più grande per tutti, è arrivata nella puntata in onda venerdì sera, quando anche dall’ex attore ci si aspettava una presa di posizione. Presa di posizione sulle frasi di Katia Ricciarelli che non c’è stata, anzi. Per l’ennesima volta Davide ha fatto il nome di Katia, salvandola, quando avrebbe potuto dare il suo voto a molti altri amici con i quali si trova bene nella casa del Grande Fratello VIP 6. Non lo ha fatto e forse in qualche modo, anche ascoltando gli altri, subito dopo la puntata, si è reso conto che questa vicinanza a Katia, non sta facendo molto bene. Nelle ultime ore Davide, ha quindi voluto avere un chiarimento con la Ricciarelli per spiegarle che non andrà sempre così, che non sarà sempre lì a darle il suo voto, qualora dovesse rendersi protagonista di altri momento condannabili e discutibili. Peccato però che questo allontanamento, se così possiamo definirlo, almeno per il pubblico a casa, “che non dimentica”, sia arrivato un tantino troppo tardi.

Le parole di Davide Silvestri a Katia Ricciarelli

Davide, come si suol dire, ha in qualche modo messo le mani avanti con Katia spiegandole: “pomeriggio pensavo, se in puntata ci dovessero essere i salvataggi a catena, chi salvo per primo, Barù o Katia? Perché Katia è la mia preferita, ma visto che poi Barù non lo salva nessuno cosa faccio? Non lo salvo nemmeno io? D’istinto avrei detto Katia, però pensandoci avevo paura che nessuno salvasse lui, a cui mi sto affezionando.“

E poi una sorta di strigliata arrivata con qualche giorno di ritardo: “Se risuccede però non potrò più difenderti. Se dovesse riaccadere io non posso difenderti un’altra volta. Perché sarebbe andare contro il mio pensiero e mi direi ‘scusa ma perché lo stai facendo? Come mai vai contro ciò in cui credi?’. Ti verrei a dire ‘Katia hai fatto un’altra cavolata e non mi sei piaciuta.”

Poi ha dato anche dei consigli a Katia e le ha detto: “Per me però sei sempre la numero uno. In ogni caso non fare cavolate, ci penso io a te sei fai altri scivoloni. Ti sto avvisando, lo anticipo adesso. Lo faccio perché non esiste che tu esca un quella scena oscena che ha coinvolto tutti. Non è che devi dire a tutti ‘ti voglio bene tesoro amore’. Tu non sei così e non devi fingere. ” E ha concluso: “Quindi non perderti qui dentro, al prossimo attacco vieni a sfogarti con me o Manila.”

Al pubblico del GF VIP 6 questo atteggiamento di Davide che si infuria se qualcuno prende un uovo o che si arrabbia se gli si rompe qualcosa ma non dice nulla di frasi razziste e offese, non sta piacendo moltissimo. E il buon Davide perde pian piano punti preziosi…

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".