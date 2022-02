L’analisi di Kabir su Manila Nazzaro: “Farebbe di tutto pur di vincere”

Kabir Bedi è un grande giocatore di questo Grande Fratello VIP 6. Osserva, medita, fa le sue considerazioni. Non sbraita, non urla ma prende posizione e dice quello che pensa, senza nascondersi. Poi che abbia ragione o meno, questo non possiamo saperlo, ma come si è visto anche oggi nel day time del GF VIP 6, nel mirino dell’attore indiano adesso c’è Manila Nazzaro. Già lunedì scorso Kabir aveva nominato proprio Manila, accusandola di aver cambiato atteggiamento con lui, di non essere più gentile come all’inizio. Non solo, aveva fatto anche altre pesanti accuse dicendo che non gli dava più da mangiare, come faceva prima…Kabir continua a restare fermo sulla sua posizione e, come si è visto proprio in questa ultima puntata pomeridiana del reality di Canale 5, ha anche messo in guardia Davide Silvestri facendogli notare che Manila ha una sua precisa strategia. Usa tutti per un solo scopo: quello di arrivare in finale e provare a vincere. Poi dell’amicizia, dei rapporti, a detta di Kabir, alla Nazzaro poco importerebbe.

Tra l’altro Kabir non ha parlato solo alle spalle della Nazzaro, parte delle cose che pensa, le ha anche dette direttamente all’ex Miss Italia. E va dritti per la sua strada, convinto del fatto che Manila si sia avvicinata ad alcune persone, solo perchè le faceva comodo ( forse si riferiva sia a Katia che a Soleil) e che poi quando ha capito che poteva farne a meno, come una bandiera al vento, ha cambiato strategia. Di questo l’attore indiano è più che convinto e per questo ne ha parlato, come vi mostriamo nel video che segue, anche con Davide Silvestri.

Kabir attacca Manila Nazzaro: il video

L'analisi perfetta di Kabir su Manila 🔥"Lei dice cose dolci, ma fa cose cattive.Il suo carattere cambia come il vento.Lei é più furba di tutti, ha coltivato tutte le persone, per opportunità, per non essere nominata. Farebbe di tutto per vincere"#gfvip #solearmy #soleilarmy pic.twitter.com/hLX6XvUuVr — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 14, 2022

Non ci resta che attendere la puntata di oggi del GF VIP, Manila vedrà questa clip e avrà magari modo di commentarla? Kabir ha dato a Manila dell’opportunista, della bandieruola, l’ha accusata di avere false amicizie, di puntare solo alla vittoria. Non cose da poco insomma se aggiunte anche alle altre accuse fatte in precedenza. Staremo a vedere.

