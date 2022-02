Soleil si sfoga con Manila dopo aver fatto pace, i consigli della Nazzaro su Belli: “Devi mettere un punto”

I telespettatori del Grande Fratello VIP 6, anche ieri hanno assistito a una giornata un po’ particolare. Se infatti nel pomeriggio Manila Nazzaro ha passato molto tempo al fianco di Alex Belli per comprendere quello che era successo con Soleil, dimostrando di essere comprensiva nei confronti dell’attore, nella notte invece si è avvicinata a Soleil, le ha chiesto scusa tanto che alla fine ci sono stati degli abbracci ed è tornato il sereno tra i due. Probabilmente questa sera, nella puntata in diretta del Grande Fratello VIP 6 si chiarirà anche questo aspetto e magari capiremo anche meglio, l’ordine delle varie cose.

In ogni caso, ieri, Manila e Soleil hanno fatto pace.

Qui le parole dell’ex Miss Italia

Soleil parla del suo rapporto con Manila Nazzaro

“Noi non siamo arrabbiate, ma deluse entrambe, che forse è anche peggio. Io ammetto di aver messo delle barriere anche quando potevamo riavvicinarci. Tutto è nato perché quando è entrata Delia io sono crollata e tu invece di stare con me, la tua amica, sei corsa in suo aiuto facendole da mentore” ha spiegato Soleil che torna indietro di qualche settimana per spiegare l’origine del suo malessere.

E ancora: “Ok che sono un po’ rigida nei suoi confronti, però sono sempre rimasta disponibile al dialogo con Delia. Quindi stavo male e vedevo lei che diceva ‘sta piangendo perché non è più la regina della casa’ e tu stavi con lei e non con me.“

Il duro sfogo di Sole: “Mi ha ucciso tutto questo periodo dove è successo di tutto. Tu non c’eri per me e poi hai visto quello che ho passato.“

La Sorge poi ha aggiunto: “Nelle ultime due settimane mi stavo riprendendo e adesso arriva lui e sto così, basta sono davvero stufa. Tu dal mio cuore non sei mai uscita, però a me faceva male guardarti, perché tu nemmeno mi vedevi. Quando fai la cattiva sei un vero pezzo di ghiaccio.” Oltre ad avere questo chiarimento, le due hanno anche parlato di quello che è successo nella notte e Manila ha dato un consiglio a Soleil: “Non potete essere amici”, riferendosi al Belli. E ancora: “Quello che c’è da fare è mettere un punto” prosegue Manila e le consiglia di non pensare più al passato, ma di proiettarsi verso il futuro e su tutto ciò che di bello potrà fare da oggi in poi sia nella Casa che all’esterno.