Katia Ricciarelli abbandonerà il GF VIP 6 prima dell’esito delle nomination?

Katia Ricciarelli è stata una delle concorrenti più votate nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda il 21 febbraio 2022. La cantante probabilmente se lo aspettava, anche dopo tutto quello che è successo in puntata. E se in un primo momento con lo show regalato contro il Belli, anche il pubblico per una volta si era schierato dalla sua parte, successivamente con lo scontro infuocato tra lei, Manila e Miriana, si sono persi punti preziosi strada facendo e tutto è tornato come prima. Non dimentichiamo che l’ultima volta Katia era stata votata solo dal 3% del pubblico come possibile finalista, non si può escludere quindi che giovedì sera potrebbe essere proprio lei l’eliminata.

La domanda di oggi però è un’altra: Katia ci arriverà alla puntata del giovedì? Ieri sera la cantante, dopo l’una di notte, ha lanciato un appello al pubblico chiedendo di essere “mandata a casa” dicendosi stanca anche fisicamente. E poi ha anche minacciato di lasciare il gioco. Quindi molti spettatori sono arrivati a pensare che la concorrente del GF VIP 6 possa decidere di andare via ancora prima della prossima puntata in diretta.

L’appello di Katia Ricciarelli che invita il pubblico a votarla per uscire

Prima di congedarsi da Signorini la Ricciarelli ha quindi voluto lanciare il suo appello:

Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci. E perché non mi trovo più. Vorrei lanciare un appello al pubblico. Intanto ringrazio tutti i telespettatori. Visto che ti avevo detto l’altro giorno che era già una vittoria essere arrivata qui a 5 mesi dall’inizio, non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro. Adesso non mi trovo più. Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti. Pubblico vi prego non consideratemi proprio. Il mio è un messaggio con il cuore, voglio andarmene via da qui.

Katia dopo la puntata ha confermato la sua voglia di lasciare il gioco e inoltre, ha continuato a sbottare contro le persone con cui ha litigato nel corso della diretta:

Io sono felice di uscire perché non mi va più di vedere queste facce da santarelline. Come sono contenta, mi sono liberata, adesso posso anche uscire… Sono contenta di essermi tolta un sassolino dalle scarpe, anzi un macigno, ora voglio uscire e andarmene. Adesso sono sbottata senza ritorno e voglio uscire, così lascio largo ai giovani. Andate a fare in C tutti

Vedremo che cosa succederà giovedì, sempre che Katia resisterà…Le prossime ore potrebbero essere decisive, anche in base a quello che accadrà con gli altri concorrenti che finalmente, dopo 5 mesi, hanno deciso di reagire.