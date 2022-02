Antonio si allea con Nathaly dopo le accuse sul furto di cibo: “La gente qui ha raggiunto il limite”

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, le polemiche non mancano mai. Molti vipponi in queste ore hanno accusato e criticato Nathaly Caldonazzo. Il motivo? Del cibo nascosto. La Caldonazzo è infatti stata accusata e criticata dai suoi colleghi per questo presunto furto di cibo. Mentre la permanenza di Nathaly nella casa sembra essere sempre più in bilico per via di un suo sfogo, dalla sua parte si è schierato il nuovo arrivato Antonio. I due concorrenti stavano conversando e stavano parlando proprio della accuse degli altri vipponi quando il modello ha fatto sentire tutto il suo sostegno e la sua vicinanza alla Caldonazzo.

Grande Fratello Vip 6, Antonio dalla parte di Nathaly Caldonazzo dopo le accuse sul cibo nascosto

“Spero che esca stasera pure questo argomento” ha detto Antonio a Nathaly. “Così la gente almeno vede ma tanto vede comunque sul 55. Però in puntata è ancora più forte” ha spiegato il bel concorrente del Grande Fratello Vip 6. “Non ce la fanno più. Sono al limite un sacco di persone” ha così detto Antonio criticando quindi tutti i concorrenti che se la sono presa con Nathaly Caldonazzo. Antonio ha parlato di cattiveria e quindi difficilmente l’argomento non uscirà durante la puntata di questa sera, giovedì 24 febbraio su Canale 5. “Ieri se ne sono andati tutti quando sono arrivato perché evidentemente parlavano di te. Tutti. Sanno che se dicono qualcosa io te lo verrei a raccontare” ha poi sottolineato il nuovo gieffino durante la conversazione con Nathaly.

Al Grande Fratello Vip 6 è Nathaly Caldonazzo contro tutti? La sostiene solo Antonio

Pare insomma che Nathaly Caldonazzo al momento sia sostenuta soltanto da Antonio nella casa più spiata d’Italia. In effetti la donna è apparsa un po’ più solitaria in queste ultime ore. Ricordiamo anche che lei è in nomination ma la sua permanenza è in bilico per una possibile squalifica dopo un duro sfogo. La stessa Nathaly si sarebbe pentita per i toni e per le parole usate ma solo nella prossima puntata del GF Vip 6 scopriremo come andrà a finire.