La battuta di Barù sul costume di Miriana non piace a Biagio che sbotta sui social

Festa di Carnevale nella casa del Grande Fratello VIP 6, parecchio sottotono bisogna dire. Poche ore prima di lasciare il GF, quando ancora pensava di poter restare a fare il suo game nella casa, il man pensava di organizzare un Carnevale in grande stile, un po’ come era successo per Halloween. Bisogna ammettere che la sua mancanza nella direzione artistica si è sentita, quando poi scarseggia anche l’arte, il tutto è più complicato. In ogni caso, i vipponi hanno indossato dei costumi nel corso della serata e si sono divertiti tra una battuta e l’altra. Ed è proprio una delle battute fatte da Barù su Miriana Trevisan che non è piaciuta a Biagio d’Anelli, il fidanzato di Miriana. Il dj sui social ha preso le difese della sua donna e ha accusato Barù di aver esagerato.

Ma che cosa è successo? Miriana, per chi non lo sapesse, ha indossato un costume da cortigiana, che Jessica ha definito in realtà da dama, non rendendo proprio l’idea. Ed effettivamente, quando Giucas Casella ha chiesto da cosa fosse vestita Miriana, Barù invece che usare termine cortigiana, che era forse più appropriato, l’ha parafrasato a modo uso, con una battuta poco carina nei confronti della Trevisan. “E’ vestita da zoccol*” ha detto il concorrente del GF VIP. Probabilmente non era sua intenzione offendere Miriana ma semplicemente spiegare da che cosa si fosse vestita.

La battuta di Barù sul costume di Miriana non piace a Biagio

Sui social Biagio ha scritto: “Barù, Barù… te ne ho fatte passare tante ma la battuta infelice di ieri mi ha fatto capire che sei un grande cafone irrispettoso con le donne, soprattutto con la mia, spero di guardarti negli occhi.” Dobbiamo aspettarci un confronto nella puntata di domani sera del Grande Fratello VIP 6? Staremo a vedere.