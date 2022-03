Nathaly Caldonazzo in castigo alla finale del GF Vip: “Per non avere ballato per Barù”

Per Nathaly Caldonazzo non è stato il GF Vip che aveva immaginato e anche la finale per lei è stata una delusione. La Caldonazzo resta coerente e continua a dire ciò che pensa, anche che ieri secondo il suo parere il Grande Fratello l’ha messa in castigo. Ai fan che hanno notato che in studio era in un angolino con le ormai famose luci brutte Nathaly ha risposto spiegando il motivo. Tutta colpa del balletto per Barù. L’abbiamo visto tutti l’imbarazzante balletto per il terzo classificato del GF Vip 2022: un bel gruppetto di vippone ha danzato per lui. Non tutte hanno voluto partecipare, Nathaly Caldonazzo nonostante l’euforia della finale si è rifiutata ed ecco che è stata messa in ombra. Ieri sera in studio c’erano tutti i gieffini di questa edizione, lo spazio al centro non c’era per tutti, una scelta andava fatta.

Nathaly Caldonazzo: “Mi hanno messo in castigo per non avere fatto il balletto per Barù”

“Ma meglio così” aggiunge continuando a commentare rispondendo ai complimenti dei follower.

“Stanca ma felice” è il post di poco fa; poi ha pubblicato l’ultimo video: “Tra tutti questo e’il video che mi rappresenta per quella che sono grazie … giuro l’ultimo che posto ma mette allegria”. E’ un video dei balletti con Miriana Trevisan, i momenti di allegria nella casa, pochi ma veri.

La Caldonazzo non era con le altre vippone per il balletto dedicato a Barù e adesso conosciamo il motivo, è lei che si è rifiutata e ha fatto bene. Nathaly in un angolino dello studio con pochissime inquadrature dedicate a lei è risultata una delle protagoniste più nascoste. La sorpresa al nipote di Costantino Della Gherardesca a cui hanno partecipato tra le altre anche Carmen Russo, Eva Grimaldi, Miriana Trevisan e Valerina Marini l’ha messa letteralmente in ombra.