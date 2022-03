Amici 21 anticipazioni serale prima puntata: Christian o Gio Montana, chi esce?

Andrà in onda questa sera la prima puntata del serale di Amici 21. Anche quest’anno, il talent di Maria de Filippi non è trasmesso in diretta per cui non mancano le anticipazioni che rivelano quello che accadrà in questo primo appuntamento. Maria de Filippi ha comunque deciso di optare per la stessa soluzione usata lo scorso anno e per creare quindi la giusta suspence, per la seconda eliminazione della serata. I due allievi al ballottaggio, lasciano lo studio senza sapere chi sarà eliminato. La comunicazione viene fatta in casetta e nessuno quindi, sa quello che è successo. I due allievi arrivati al ballottaggio oggi, sono Christian e Gio Montana. Da un lato quindi, il ballerino di Raimondo Todaro che a pochi passi dal serale aveva pensato di mollare tutto e ritirarsi, dall’altro il cantante arrivato nella scuola grazie ad Anna Pettinelli, che però ha scelto poi di non portarlo al serale. Occasione che per Gio Montana è arrivata grazie a Rudy Zerbi. Sarà quindi lui a lasciare la scuola? Ci sono degli indizi che rivelerebbero, ancora prima della puntata di oggi di Amici 21, chi ha lasciato il talent.

Amici 21 news e anticipazioni: spoiler sull’eliminato del 19 marzo

La prima eliminata della serata è stata la ballerina Alice, uscita subito, dopo la prima manche. Poi ci sono state altre sfide e al ballottaggio sono arrivati proprio Gio Montana e Christian. Tutti i ragazzi e le ragazze rimasti quindi nella scuola, sono tornati in casetta per attendere l’esito delle votazioni e conoscere quindi il nome del secondo eliminato della puntata di Amici 21 del 19 marzo 2022. Sarà Maria a comunicare ai ragazzi gli esiti ma sul web, circolano diverse segnalazioni. Se è vero che il pubblico non sa nulla, su quello che Maria comunica, è anche vero che, come era successo lo scorso anno, spesso qualche fan, aspetta nei pressi degli studi Elios e vede qualche movimento. Gli eliminati infatti lasciano subito la scuola e per farlo vengono accompagnati in macchina. Lo scorso anno in più di una occasione, qualcuno è stato avvistato e pare che sia successo anche questa volta.

Il cantante eliminato sarebbe quindi Gio Montana, anche se, si tratta solo di segnalazioni, nulla di certo. Per scoprire tutti i dettagli e capire anche l’esito di questa puntata, bisognerà attendere l’annuncio ufficiale di Maria de Filippi.