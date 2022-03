Jessica Selassiè non indietreggia: nessun rapporto con Katia Ricciarelli

Possiamo dire che tra la famiglia Selassiè e Katia Ricciarelli non ci sarà mai un armistizio, figuriamoci la pace. E non stupiscono le dichiarazioni che Jessica ha rilasciato in una delle sue ultime interviste per Casa Chi. La vincitrice del Grande Fratello VIP 6 non ha cambiato idea neppure dopo le parole di Katia Ricciarelli che nelle sue interviste post reality ha ribadito di non essere razzista. Probabilmente Jessica rivedendo anche tutto quello che non aveva avuto modo di vedere, si è fatta anche una idea più chiara di quello che è accaduto fuori e dentro la casa e non indietreggia. Lei e le sue sorelle sono diverse per molti aspetti e la pensano in modo diverso su tante cose ma su Katia non nutrono nessun dubbio: non hanno nessuna intenzione di rivederla. Immaginiamo, che anche per la Ricciarelli valga lo stesso sentimento.

Jessica Selassiè e il suo bilancio sul GF VIP 6

Parlando di quello che è stato e di quello che sta succedendo in queste settimane post vittoria, Jessica racconta: “Devo dire che siamo tutti abbastanza legati. Se devo fare un bilancio di questi sei mesi di Grande Fratello Vip, devo dire che sono molto felice e soddisfatta. Sono contenta di come è andata e del fatto che molti telespettatori si sono rivisti in me. “ Gli ex vipponi sono molto uniti tanto che si ritrovano spesso a Roma per stare insieme e rivedersi, ma tra loro, manca chiaramente Katia Ricciarelli…

Non a caso la principessa Selassiè vincitrice del GF VIP 6 aveva ribadito: “Chi non voglio rivedere tra gli ex del GF Vip? Sicuramente come sapete è Katia, non ho interesse nel rivederla. Poi il resto vorrei rivedere tutti. Abbiamo anche una chat di gruppo con tutti, anche i primi eliminati come Tommaso, Nicola, Andrea Casalino, ci sono tutti. “