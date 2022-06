Guendalina Tavassi e gli altri ex naufraghi pronti per la diretta dell’Isola: Mediaset ci ripensa

Dopo le grandi polemiche delle ultime settimane, alla fine Mediaset ha deciso di cambiare rotta. Il pubblico non aveva proprio gradito il fatto che gli ex naufraghi non avessero avuto modo di tornare in studio, dopo aver lasciato in anticipo l’Honduras. Visti i precedenti, come ad esempio il GF VIP, ci si aspettava un trattamento diverso per gli ex concorrenti, che comunque, erano rimasti in gioco, per oltre due mesi. Da Guendalina Tavassi ad Alessandro passando per Licia e Blid. Mediaset aveva deciso di non avere nello studio dell’Isola dei famosi, gli ex concorrenti che non avevano accettato di continuare il reality, per motivi contrattuali. Una decisione che aveva lasciato basiti i telespettatori, anche perchè, tutti e 4, nel bene o nel male, erano stati protagonisti del programma e di certo avevano molto di più da dire di chi è rimasto in gioco per un paio di settimane, o di chi è stato “fatto fuori” dal pubblico. E così alla fine, tutti gli ex naufraghi, avranno modo, nonostante il ritiro di tornare in diretta su Canale 5.

Gli ex naufraghi tornano in studio all’Isola dei famosi 2022: Mediaset ci ripensa

Come dicevamo in precedenza, era successo anche per il GF VIP. Aldo Montano si era ritirato, ed è stato sempre presente fino alla fine. E che dire di Alex Belli, che ha persino avuto modo di rientrare nella casa, dopo aver scelto di uscire, e non continuare con il gioco. Si era trattato dello stesso motivo: un ritiro per via di un allungamento non accettato ( nel caso del Belli addirittura, si è accettato di averlo lo stesso in studio, nonostante l’espulsione per non aver rispettato un regolamento). Un trattamento diverso quindi, che il pubblico non aveva gradito. E allora, ecco che questa sera, tutti gli ex naufraghi, saranno in studio. A 20 giorni dalla finale, e visti gli ascolti che proprio non decollano ( e le cose di cui parlare che sono sempre le stesse), forse una ventata di aria fresca portata dagli ex naufraghi, potrebbe essere di aiuto anche a Ilary Blasi.

Nella puntata di questa sera, in diretta il 6 giugno 2022, gli ex naufraghi saranno protagonisti di alcune sorprese. Guendalina farà una sorpresa a suo fratello Edoardo Tavassi mentre Alessandro farà una sorpresa a sua madre, Carmen di Pietro. Appuntamento a stasera su Canale 5 per una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2022.