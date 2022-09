Orietta Berti al GF VIP 7 solo per soldi? Signorini la punzecchia. “Ci sono rimasta male” risponde

Orietta Berti alla prima puntata del GF VIP 7 mette già i puntini sulle i e parla dei soldi

Orietta Berti avrà una esclusiva con Mediaset non solo per il Grande Fratello VIP 7 ma anche per un altro anno: queste erano state le indiscrezioni arrivate dai media ancora prima che Signorini confermasse la sua presenza nella nuova edizione del reality. E così anche in questi giorni, prima della messa in onda del programma di Canale 5, si è molto parlato del motivo che ha portato la Berti ad accettare la proposta di Signorini, visto che in Rai stava comunque lavorando molto. La Berti ha detto di esser dispiaciuta per aver dovuto salutare Fabio Fazio, e il programma di Rai 3 al quale è molto affezionata. E a detta di molti, avrebbe confessato che la sua è stata una scelta legata puramente ai soldi. E così ieri Alfonso Signorini nel corso della prima puntata del GF VIP 7, si è tolto subito il sassolino dalla scarpa. “Quindi non sei qui solo per i soldi” le ha detto ( frase tra l’altro evitabilissima alla prima puntata ), riferendosi proprio a queste famose interviste uscite sui giornali. La Berti aveva detto di esser pronta a divertirsi e di essere molto felice di aver accettato di partecipare a questo programma al fianco di Sonia Bruganelli. Pizzicata da Signorini, ha voluto mettere subito i puntini sulle i smentendo di aver parlato di soldi.

Orietta Berti al GF VIP 7 solo per soldi? La sua risposta

La Berti quindi, prima ancora che la puntata entrasse nel vivo ha spiegato di non aver detto che ha accettato solo per soldi. “Ci sono rimasta male ” ha detto la cantante che ha letto quelle parole che però a quanto pare, non erano le sue. Signorini ha spiegato che c’è stato un lungo corteggiamento, durato tutto l’estate e alla fine, Orietta ha accettato.

Orietta Berti giusta nel ruolo di opinionista?

Risolta questa questione, passiamo alle cose concrete. Ma Orietta Berti è davvero la persona giusta al posto giusto? Essere una opinionista del GF VIP vuole dire avere i tempi televisivi giusti, visto che la diretta va veloce, vuol dire conoscere anche certe dinamiche. E forse Orietta Berti, seppur rappresentando l’amata quota over che a Signorini piace tanto ( lo scorso anno ci aveva provato con le signore sul divano, le pettegole che dopo tre putate sono state silurate tanto erano inutili e anacronistiche), non è nel posto giusto. Ma staremo a vedere. Siamo solo all’inizio.