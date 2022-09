Alex Nuccetelli replica alla Blasi: “bloccato da lei in tv, io sono povero. Ho tante cose da raccontare”

Dopo la diffida di Ilary Blasi, Nuccetelli sbotta sui social e sembra quasi minacciare rivelazioni importanti

Non sembra aver accolto le parole dei legali di Ilary Blasi, Alex Nuccetelli e ancora una volta, torna a parlare anche se questa volta non dice molto della coppia, ma della sua vita privata. Chi ha seguito le varie interviste rilasciare dall’ex marito di Antonella Mosetti in questi due mesi, sa bene che più volte il Nuccetelli ha spiegato che l’amicizia con Francesco Totti, gli ha chiuso tante porte. Non si capisce bene il motivo ma dalle sua parole sembra trapelare una sorta di conflitto di interessi per il quale, Mediaset non avrebbe mai accettato la sua partecipazione ai programmi televisivi ( come l’Isola o il GF VIP ad esempio). Qualcuno aveva pensato che il motivo fosse anche la sua amicizia con Ilary Blasi, si sarebbe potuto pensare a una raccomandazione, ma a quanto pare le cose stanno in modo diverso e oggi Nuccetelli, dopo la nota dei legali della conduttrice, ha voluto dire anche altro. In un video sui social, l’imprenditore romano spiega che è grazie a un incontro speciale tra lui e Ilary che la vita della Blasi è cambiata, in modo positivo ( si riferisce al fatto che è stato lui a presentarle Totti). E poi spiega che invece, la sua di vita, è cambiata ma in peggio.

La diffida di Ilary Blasi a Nuccetelli

Lo sfogo di Alex Nuccetelli sui social

Il Nuccetelli non è molto felice di sapere che Ilary ha messo in campo i suoi avvocati. “Le ricordo che sta agendo contro una persona povera” ha detto l’imprenditore sui social, ricordando che la sua attività ha avuto dei problemi a causa della pandemia. Non solo. Nuccetelli ribadisce: “Quattro volte sono stato fermato proprio dalla signora in tutti i reality Mediaset”. “Non so se mi confonde con suo marito ma io sono qui e ho ancora tante cose da raccontare, sono pronto” ha detto l’ex marito della Mosetti con parole che suonano quasi come una minaccia.

Dopo le verità da rivelare di Fabrizio Corona spuntano anche quelle di Alex Nuccetelli, quante famiglie dovranno tremare in questo caso? Staremo a vedere…