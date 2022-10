Per Charlie Gnocchi squalifica? Dalla presunta bestemmia alla Nword

I fan del Grande Fratello VIP 7 chiedono la squalifica per Charlie Gnocchi che ha pronunciato la n-word

Non sta riscuotendo grande simpatia Charlie Gnocchi con questa sua partecipazione al Grande Fratello VIP 7. Di lui si è parlato molto poco nell’ultima diretta del programma, in relazione al caso Marco Bellavia, eppure Charlie, come tutto il pubblico ha visto, è stata una delle persone che ha trattato molto male il mental coach ( nonostante si sia professato un grande amico dell’ex conduttore). Noi abbiamo visto poco, tanto è stato censurato e di questo ormai, siamo consci. Ma nel poco che abbiamo visto, c’erano delle immagini di Charlie e Marco, che non sembravano essere quelle di due amici. Perchè è vero, un amico si può permettere di alzare i toni, ma allo stesso tempo di comprende e non c’è sembrato fosse questo il caso. Il pubblico che segue il Grande Fratello VIP, si aspettava quindi un provvedimento per Gnocchi, che non è arrivato ma che potrebbe arrivare questa sera. Infatti, il concorrente del Grande Fratello VIP 7, nelle ultime ore, si sarebbe macchiato di due colpe. Ci sono dei video che circolano sui social: il primo sarebbe quello di una bestemmia pronunciata da Charlie Gnocchi. Il secondo video, di questo pomeriggio invece, vede nuovamente protagonista l’uomo, che pronuncia la n-word mentre parla con Antonino Spinalbese. Ricordiamo che per la stessa situazione, il cantante Fausto Leali era stato espulso dalla casa del Grande Fratello VIP.

Charlie Gnocchi rischia la squalifica?

I telespettatori, dopo la squalifica di Ginevra, si aspettano anche un provvedimento adesso nei confronti di Charlie e se succedesse, sarebbe clamoroso. Questa settimana infatti il reality di Canale 5 ha perso ben 4 protagonisti: Marco costretto al ritiro; poi Ginevra espulsa; Giovanni Ciacci eliminato al televoto e Sara Manfuso che ha deciso di lasciare il gioco e che forse potrebbe persino non essere in puntata questa sera.

I telespettatori si rivolgono a Giulia Salemi, sempre attentissima sui social, e sperano che vengano presi dei provvedimenti contr Charlie Gnocchi che, a detta di tanti, doveva essere punito anche prima. Vediamo allora il video incriminato.

Neanche servito chiedere la squalifica, ha fatto tutto da solo e ci ha aiutato🙌🏻#gfvip pic.twitter.com/Op1zWHdigQ October 6, 2022

Dobbiamo quindi aspettarci la squalifica? Appuntamento alla puntata di stasera per scoprirlo.