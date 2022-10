Edoardo e Antonino litigano dopo la diretta: volano paroloni e accuse

Nella casa del Grande Fratello VIp si accende lo scontro tra Edoardo e Antonino: ecco che cosa è accaduto stanotte

Serata infuocata nella casa del Grande Fratello VIP 7 dopo la diretta del 13 ottobre. In giardino, a fine puntata, i concorrenti hanno discusso delle nomination e di quello che è successo nel corso della serata. In particolare, c’è stata una forte litigata tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria a seguito del voto del romano nei confronti del parrucchiere. Come spesso capita, ad alcuni vipponi, la nomination proprio non va giù ed è successo quindi che Antonino ha avuto qualcosa da ridire nei confronti di Edoardo.

Perchè l’ex fidanzato di Belen se l’è presa tanto? Come ha spiegato nel faccia a faccia in giardino con Edoardo, il suo risentimento nascerebbe dal fatto che Edoardo, nei giorni scorsi, gli aveva fatto capire che c’era un legame, che c’era una bella amicizia. E infatti Spinalbese ha commentato: “Ma sei un cazz*ne dai. Sei un quaquaraqua non hai le palle. Ieri mi dicevi che ci tenevi a me e poi mi nomini perché non sono una persona vera? Sei un ragazzino, ci sta!”. Queste le parole di Antonino che in giardino, davanti agli altri concorrenti, ha fatto notare a Edoardo perchè le motivazioni di questo voto, non erano reali.

E’ scontro tra Edoardo e Antonino

Lo scontro si è fatto più infuocato e non sono mancate anche le frasi molto forti arrivate da Antonino che rivolgendosi al romano ha detto: “Credimi, lo vedrai quando usciremo da qui… no, non è una minaccia, assolutamente. Sei un senza palle è ovvio che io ti tratti così. Mi comporto così perché sono un uomo ma vai a giocare ai Lego vai, poi ti chiedi il motivo per cui le donne ti trattano così… sei un senza palle, hai detto dello stronz*te.”

Edoardo, come si può vedere dai tanti video che circolano in rete, non si è molto scomposto di fronte alle parole di Antonino. La risposta del Donnamaria quindi è stata: “Sei maturo te, guarda che reazione stai avendo… questo sei. “

E ancora: “Una persona che da dell’immaturo a un altro e poi c’ha una reazione da ragazzino non è che… le parole uno le prende per quelle che sono. Hai una bella reazione, bravo! Ora capisci quando ti dico che non sei vero.”

Per tutta risposta, come ha fatto notare poi Giaele ad altri compagni, Antonino ha passato la serata a flirtare con Antonella Fiordelisi… Un interesse reale o solo una tattica per far ingelosire Edoardo?