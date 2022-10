Marco Bellavia stasera al GF VIP ma i fan lo rimproverano: era meglio non andarci

Questa sera Marco Bellavia tornerà al Grande Fratello VIP 7 ma i suoi fan non sono d'accordo con questa decisione

Una foto sul treno che da Milano lo sta portando a Roma: Marco Bellavia è pronto per essere protagonista questa sera, della nuova puntata del Grande Fratello VIP 7. Un ritorno il suo, che però non viene visto di buon occhio da chi in queste settimane, ha provato a stare al suo fianco, anche se virtualmente, sui social. Anche molti critici e analisti, parlando della scelta di continuare a “spremere il caso” hanno fatto notare che forse, Marco Bellavia avrebbe fatto meglio a non cavalcare questa onda. E se anche le sue intenzioni sono buone, forse avrebbe dovuto continuare per la sua strada, anche perchè adesso sui social, ha quasi 200mila persone che lo seguono ( quando il GF VIP è iniziato, non ne aveva neppure 5 mila). E a far notare a Marco che forse la scelta di tornare in diretta nella casa del Grande Fratello VIP non è delle migliori, sono anche i suoi fan che sui social, spiegano i motivi per i quali, non avrebbe dovuto prestarsi a quello che molti, definiscono un giochetto utile solo per gli ascolti.

Marco Bellavia stasera al Grande Fratello VIP 7

Tra i vari commenti sotto le foto che annunciano il ritorno di Marco al Grande Fratello VIP 7 leggiamo: “Marco Bellavia secondo me sbagli ti usano per fare ascolti di te non gli interessa niente e perdonami se mi permetto ma se accetti questo allora era tutto un teatrino tirato su perché quest’anno è proprio di basso livello questo programma. Io personalmente dopo quello che ti hanno fatto, tutti, e sottolineo tutti, non l ho più guardato per rispetto tuo. Mah non ti capisco proprio. Buona fortuna.” E poi: “Sempre furbi quelli del Grande Fratello, sanno che stasera con te avranno più ascolti…“. I commenti sono davvero tanti, tra gli altri le domande come questa: “Ma perché torni li? Basta vogliono solo fare ascolti“.

Insomma i fan di Marco vorrebbero continuare a seguirlo ma altrove, non nel posto in cui tutti hanno fatto finta di non capire che cosa stesse succedendo. E le accuse al programma e al conduttore, di aver scelto di parlare di nuovo di Marco, solo per fare ascolti, non mancano. La nostra sensazione è che in realtà, non ci sarà questo picco di interesse, perchè il vero caso, è stato risolto. Ma vedremo questa sera, e poi domani, come andranno le cose.