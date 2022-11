Antonino spegne le speranze dei #gintonic: nessuna storia con Ginevra è possibile

Antonino Spinalbese sembra chiudere ogni porta pensando a un possibile rapporto fuori con Ginevra: le sue parole

La storia tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese sembra un po’ come quella di PierPaolo ed Elisabetta Gregoraci: una storia che è nel cuore del conduttore del Grande Fratello VIP, più che in quello delle persone. Ginevra è stata squalificata eppure, non solo è sempre in studio, ma si continua a parlare di lei per una sua possibile relazione con Antonino, uomo che ha conosciuto per sole due settimane. Si parla di gelosia, di occhi lucidi, di palpitazioni. Anche nella casa, va detto, qualcuno sembra essere coinvinto che Spinalbese abbia avuto un colpo di fulmine per Ginevra, ad esempio Giaele che dopo l’ultima diretta ha invitato il suo amico a lasciarsi andare accettando i sentimenti che prova per la bolognese. Ma in realtà, poche ore fa, Antonino ha parlato con Oriana di questa storia con Ginevra, una storia che non esiste e le ha spiegato perchè è stato tutto amplificato ma che in realtà, non c’è nulla di cui parlare. Parole, quelle di Antonino, che avranno certamente ferito i #gintonic tutti i fan di questa coppia che sperano ancora di vedere Ginevra e Antonino insieme ( dimenticando anche che la ragazza, tra l’altro, avrebbe anche un fidanzato).

Antonino Spinalbese liquida la storia con Ginevra e chiude le porte

Oriana quindi ha provato a chiedere al bel parrucchiere come mai se ne parla ancora. Antonino resta convinto che succede perchè fuori, qualcuno ci spera, anche se non sa bene chi. E poi ha fatto un ragionamento: “La ship nonostante sia fidanzata? Ma non lo sa nemmeno lei se è fidanzata. Prima dice di sì e poi di no. Alfonso Signorini l’ultima volta le ha proprio chiesto se fosse occupata o single e lei ha detto ’em è un po’ complicato’. Io credo che sia fidanzata e abbia un compagno, sono sincero.“

Poi ha raccontato a Oriana che sono arrivati anche degli aerei con messaggi per loro. E ha spiegato: “La gente vuole la storia e mandano striscioni. Però io non ho mica 15 anni. L’ho conosciuta due settimane quella ragazza lì, cosa dovrei fare? Dai ti prego è anche imbarazzante.“

Ed è stato poi anche molto lucido e chiaro su questa situazione: “Quando l’ho rivista mi sembrava di non conoscerla. Non la vedevo da tanto tempo e stando qui dentro è strano davvero. Io l’ho conosciuta due settimane e quando l’ho vista mi ha fatto un po’ paura. Capiscimi, ero in imbarazzo nel non conoscerla, mi sono imbarazzato. Tra me e lei non era più la stessa cosa di prima.“

Antonino ha anche spiegato a Oriana che adesso si sente molto in sintonia con lei e ha aggiunto, facendo quindi una metafora: “ Ci conosciamo da tre giorni ed è nata una sintonia. Se esci, tra tre settimane qui dentro, non è che mi scordo, ma se torni mi imbarazzo. Perché direi ‘ma io questa ragazza non la conosco per nulla, sono passate più settimane dalla sua uscita che di conoscenza’. Quindi mi pare anche assurdo pensare a ritorni o cose simili”. Più chiaro di così…