Oriana e Antonino arrivano alle mani, solo uno scherzo al GF VIP oppure no? Polemica sui social (VIDEO)

Oriana e Antonino stavano solo scherzano oppure la Marzoli ha esagerato? Ecco le ultime news con i video dal Grande Fratello VIP

Questa notte nella casa del Grande Fratello VIP 7, Antonino Spinalbese e Oriana sono stati protagonisti di un siparietto che è diventato virale. Il problema è che il pubblico si è diviso e non si capisce che cosa sia realmente successo tra loro. Da un lato infatti, c’è chi pensa che Oriana e Antonino stessero scherzando e fossero complici in un gioco un po’ aggressivo. Dall’altro invece, una parte di pubblico pensa che Oriana abbia esagerato nei confronti di Spinalbese che non ha potuto fare altro che sorridere, di fronte a una donna un po’ troppo aggressiva. Ma dove sta la verità? Antonino, come si vede nei tanti video che circolano sui social, almeno in un primo momento non era sembrato particolarmente infastidito dal gioco, sorrideva e scherzava con Oriana. Successivamente le inquadrature non riescono a chiarire quello che stava accadendo e forse anche per questo, molti spettatori hanno iniziato a pensare che il gioco iniziale, si sia trasformato in qualcosa di spiacevole.

Oriana e Antonino Spinalbese arrivano alle mani, è solo uno scherzo?

Come detto in precedenza, il pubblico che stava seguendo la diretta questa notte, si è diviso. Da un lato c’è chi ha fatto notare che Antonino e Oriana stessero scherzando, dall’altro invece, chi ha creduto che ci fosse altro, non solo gioco, accusando la Marzoli di esser stata parecchio violenta e aggressiva nei confronti del suo compagno di reality.

scherzavano? ok.ma se al posto di oriana ci fosse stato antonino o qualsiasi altro uomo l’avreste già mandato al patibolo.DUE PESI E DUE MISURE #gintonic #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/EG7XPkgRN3 December 3, 2022

Altri spettatori fanno notare che i due forse stavano anche scherzando ma che comunque Oriana ha usato dei modi poco carini nei confronti di Antonino e che ha esagerato, superando i limiti.

I video in queste ore sono diventati virali e come sempre, il pubblico si è diviso ma noi dovremo aspettare la puntata di lunedì prima di scoprire che cosa è successo e che cosa ne pensano sia Antonino che Oriana di quanto accaduto.