L’imbarazzante gaffe di Signorini su Charlie Gnocchi e il bussolotto: ride solo lui

E' davvero imbarazzante la gaffe di Alfonso Signorini al Grande Fratello VIP: un conduttore può non ricordarsi cose così importanti?

Quando Alfonso Signorini ha annunciato l’eliminazione di Charlie Gnocchi, non ha dato una notizia inaspettata. Dopo quello che era successo una settimana fa, tutto il pubblico si aspettava di vedere Charlie fuori e questa volta, non ci sarebbe stato nessun miracolo, visto che la carta bussolotto era stata giocata. Per questo, quando tutti noi a casa, sul nostro comodo divano abbiamo sentito dire a Signorini “Charlie prendi il bussolotto” abbiamo pensato che il conduttore del GF VIP stesse lanciando una ironica frecciata al concorrente. Poi però siamo tornati in noi, sulla retta via e abbiamo capito che no, quella di Signorini non era una battuta. E infatti, complici anche i microfoni di conduttori e studio aperti nonostante il collegamento con la casa, si è ben compreso che Alfonso Signorini aveva totalmente rimosso il fatto che Gnocchi, avesse già avuto il bussolotto, fosse uscito e persino rientrato. E pensare che qualche minuto prima avevamo sentito dire al conduttore: “Sarà che io non mi ricordo i nomi ma i concetti mi sono ben chiari”. In realtà Signorini, non solo non segue le dinamiche nella casa e ben poco sa di quello che succede se non quello che qualcuno forse gli riferisce; non solo non conosce la metà dei concorrenti presenti nel suo reality ( oltre a non ricordare i loro nomi) ma è così distaccato dalle dinamiche del suo stesso programma, che non si ricorda manco che un concorrente, una settimana fa non dieci anni fa, ha preso un bussolotto con il biglietto di ritorno. E il bello è stato che qualcuno glielo faceva notare, mentre lui continuava a dire “ma non capisco perchè non deve prendere il bussolotto”. Neppure una illuminazione, un guizzo, un qualcosa. Sono anni che continuiamo a dire che il reality ha avuto il colpo di grazia anche a causa del conduttore. E se fino a qualche edizione fa potevano anche considerare preziosa la presenza di Signorini per via della lista di VIP che sono entrati nel reality e che forse ad altri, non avrebbero detto di si ( anche se ormai è sempre più chiaro che pecunia non olet per nessuno, come direbbe Antonella) vista la lista dei concorrenti presenti in questo momento nella casa, non c’è neppure quel valore aggiunto. Signorini e grandi vip al GF , non è più l’equazione giusta. Per cui cosa aspettiamo a rifondare tutto? Noi ce lo aspettiamo…

Per Signorini l’ultima edizione del GF VIP?

Si vocifera che questa potrebbe essere l’ultima edizione di Signorini al timone del Grande Fratello VIP. E visto quello che è successo negli ultimi anni, ce lo auguriamo. Serve linfa fresca a un reality nel quale serve stare sul pezzo.