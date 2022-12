Tutti contro le votazioni di Ballando con le stelle. Alex di Giorgio si schiera con Selvaggia Lucarelli

Non si placano le polemiche dopo la puntata finale di Ballando con le stelle 2022. Anche Alex di Giorgio si schiera con Selvaggia Lucarelli

La finale di Ballando con le stelle 2022 sarà anche una delle più viste degli ultimi anni, una delle più commentate ma è stata anche una delle più chiacchierate e non in senso positivo. Tra votazioni poco limpide, attacchi, schermaglie, dispetti, alla fine a perdere, è stato decisamente lo spettacolo. E che su quella pista, i primi a non essere molto felici di quello che stava succedendo ( in particolare del rientro in gara di Luisella Costamagna) fossero i concorrenti vip che per tre mesi hanno ballato e animato il programma di Rai 1, lo si era capito. Alex di Giorgio ad esempio, aveva provato a fare un discorso, stroncato forse dai tempi della diretta. Discorso che ha comunque approfondito sui social, schierandosi nettamente dalla parte di Selvaggia Lucarelli ma contro le votazioni della finale di Ballando con le stelle. E non solo per l’esito finale. Molti spettatori da settimane avevano fatto notare che i voti social, erano in qualche modo caratterizzati anche dalla presenza di BOT ( voti finti arrivati in modo illecito). L’ex nuotatore lo ha ricordato.

Lo sfogo amaro di Alex di Giorgio sui social

Le parole di Alex di Giorgio sui social: “Che bel numero il 30% di Share! Caro @andreadicarlo , il primo sincero e doveroso pensiero è a Te che hai creduto fortemente in questo progetto, fin da quando me l’hai proposto ♥️ Grazie al mio compagno di avventura @morenoporcu ♥️ “.

E ancora: “Volevo ringraziare tutto il pubblico ITALIANO che ci ha votato in massa, in particolar modo le nostre #bimbefans che ci hanno supportato con i loro voti, i loro messaggi, i loro regali ed il loro smisurato affetto in tutti questi 3 mesi di programma; senza dimenticare il supporto incredibile di decine di migliaia di persone che si sono appassionate al nostro percorso, non avendo io parenti o sostenitori in India, Sri Lanka e in Russia.“

Le parole per la Lucarelli: “ Volevo sottolineare il Coraggio di @selvaggialucarelli nel sollevare delle giuste considerazioni su un fumoso e confuso andamento della serata di ieri. Lei non ha avuto paura di andare contro corrente.. infatti, lei esprime SEMPRE i suoi Giudizi senza compromessi di sorta. “

E poi ha concluso: “Per quanto mi riguarda, io non ho avuto alcun timore di esprimere davanti a tutti, con la consueta educazione, la mia delusione per non aver potuto presentare altri 2 balli che racchiudevano e rappresentavano tutto il nostro percorso. Partecipare?! “Un Piffero!” 🙂 Ora mi godo il Natale insieme ai miei familiari. Un abbraccio a tutti. Alex.”