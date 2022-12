L’attacco di Antonella a Edoardo: “prima litiga poi viene nel letto a coccolarmi. Non esiste”

Antonella Fiordelisi sembra aver preso la sua decisione: non vuole più saperne di Edoardo, ma quanto durerà?

Come finirà l’anno per i Donnalisi? Al momento Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono molto distanti nelle loro posizioni. Da un lato il romano, che non gradisce le continue provocazioni di Antonella e che inizia a reputarla troppo viziata e infantile per i suoi gusti. Dall’altro Antonella che vorrebbe avere un ragazzo più protettivo, che si schieri sempre dalla sua parte, che difenda la donna che dice di amare…Insomma due posizioni molto diverse. I due nelle ultime ore hanno parlato anche alla presenza dei altre persone. E tra le accuse fatte da Antonella a Edoardo c’è anche quella che il Donnamaria, dopo le litigate, la notte poi corre da lei sotto le coperte. Una cosa che lei in passato ha accettato ma che adesso, non può più tollerare.

La presa di posizione di Antonella Fiordelisi

Nel corso della giornata di ieri, Antonella si è sfogata in più occasioni, sia con altri concorrenti che con lo stesso Edoardo. La posizione della Fiordelisi è abbastanza chiara: “Non mi può più mancare di rispetto. E non è che adesso ci ripensa. Quindi fuori dalla mia stanza! Non è che alle quattro del mattino si può avvicinare a dirmi quanto sono bella. Bella il cavolo. ‘Mi fai impazzire’ e mi tocca! No! Assolutamente no zero! Niente coccole e baci. Si faccia coccolare dal suo gruppo e dai suoi amici.“

Antonella ha preso la sua decisione: “Lui non ha capito che non dormirà più con me. Gli butto tutte le camicie che ha. Ne ha alcune nella camera. Gliele butto tutte a terra. Sì le butto tutte così impara a comportarsi la prossima volta. “

E ancora: “Ragazzi sono seria stasera non è che può venire a dormire nel mio letto a dirmi che sono bellissima. Questo comportamento per me non va bene e non lo sopporto. Mi manca di rispetto, ma stiamo scherzando? Va e ride con quelle che mi hanno attaccata e offesa. Non esiste io non accetto queste cose da chi dovrebbe stare insieme a me. I miei ragazzi fuori non si sono mai comportati in questa maniera.” Sono almeno due mesi che Antonella lamenta le stesse mancanze nei confronti di Edoardo eppure alla fine, restano sempre insieme…