Edoardo litiga con Dana e mette in guardia Antonella: “E’ matta, cattiva dentro, perfida”

Edoardo prova a mettere in guardia Antonella facendole notare che Dana è una persona cattiva dalla quale dovrebbe stare lontana

Ce la farà Dana nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello VIP 7 ad avere un po’ di spazio? Perchè lei sta davvero giocando tutte le sue carte eh. Una persona che arriva a dire a un’altra concorrente “leccami le scarpe schiava” sa come si attira l’attenzione. Peccato che non abbia raggiunto il suo scopo, nonostante abbia litigato con mezza casa e continui a farlo, come è successo anche poche ore fa con Edoardo Donnamaria. Dana è l’esempio di quei personaggetti totalmente sconosciuti che non si sa per come e perchè entrano in un reality che si vanta di avere nel cast dei vip. Perchè ci potrebbe stare bene anche la scelta di volti semi sconosciuti o totalmente sconosciuti che siano delle belle persone, che diano qualcosa allo show. Ma Dana bhè, non ha nulla da aggiungere. Toglie tanto ma del resto, in questa edizione imbarazzante di un programma di bassissimo livello, la Saber è solo l’ennesima concorrente imbarazzante buttata nel mezzo per fare numero dagli autori del GF VIP. Che delusione.

Ieri sera la Saber ha avuto modo di litigare anche con Edoardo Donnamaria. Se la Fiordelisi provoca e irrita parecchio il sistema nervoso, bhè qui con Dana siamo proprio a livelli ancora più alti e disgustosi, è quasi del tutto impossibile resistere e non rispondere alla sua maleducazione imperante.

La lite tra Edoardo e Dana al GF VIP

Il confronto con Edoardo è iniziato dal fatto che la Saber si sia scusata ma solo per finta, a detta di Edoardo. “Io non mi scuserò mai con te” ha detto la Saber ridendo e scherzando, mentre 10 secondi prima aveva ricordato al Donnamaria di avergli posto le sue scuse. Edoardo, di fronte al pessimo atteggiamento della Saber, alla fine ha perso la pazienza: “Mi hai dato del cane due volte prima. Te non stai bene, hai il cervello in pappa. Ridi come una cretina sei una pazza. Meglio essere un cane e avere però il cervello funzionante. Ragazzi è arrivato il premio Nobel. Ridi quando vedi Antonella che racconta cose che la fanno stare male, ma che ca**o ridi?! Sei pure cattiva oltre che matta. Sei perfida, Antonella questa è cattiva dentro ma svegliati!.”

Il duro attacco di Edoardo: “Questa è pazza completa! Per giustificare una nomination ha detto che una ragazza qui dentro fa la pipì acida. Ride come una cretina mentre tu stai male, sta godendo, ride perché è pazza. Dana è fori de testa, Anto ti prego apri gli occhi. Dana vergognati dici solo cose senza senso e cattiverie random. E continui a ridere mentre parli di cose che fanno soffrire Antonella. E smettila di parlare in arabo ‘shakif’? Nel dubbio ‘shakif’ è tu zia!”.