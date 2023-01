Capodanno gate ad Amici 22, Lorella Cuccarini: “Oggi una puntata senza precedenti”

Anche Lorella Cuccarini parla del Capodanno Gate ad Amici 22 e si aspetta una puntata epica oggi

Cresce l’attesa per la puntata di Amici 22 in onda oggi 15 gennaio 2023 anche se già sappiamo che non scopriremo molto di diverso rispetto a quello che già sappiamo. Magari si potrà leggere tra le righe qualcosa, magari dagli sguardi dei prof comprenderemo qualcosa in più su quello che tutti hanno ormai rinominato il Capodanno Gate. Chi segue le anticipazioni e chi segue le news di Amici 22 sul web sa bene che la notte di Capodanno nella casetta è successo qualcosa di molto grave tanto che alcuni allievi sono stati puniti e messi persino per giorni in isolamento. Non hanno avuto contatti con gli altri e poi sono stati puniti. Messi in sfida. Due di loro l’hanno fatta immediatamente e hanno lasciato la scuola. Oggi quindi, la puntata di Amici 22 su Canale 5 si preannuncia epica. E’ la stessa Lorella Cuccarini che dai social annuncia che sarà una puntata storica del talent di Canale 5. Ed effettivamente, ne abbiamo viste di ogni, abbiamo visto anche i ragazzi pulire le strade di Roma come spazzini ma mai era capitato qualcosa di questo genere. E’ successo, complice forse anche la reclusione forzata a Capodanno…Insomma i ragazzi hanno combinato qualcosa di così grave da parlare anche di “macchina indelebile”. Sui social non sono mancate le teorie: c’è chi ha pensato alla noce moscata come sballo, assunta come se fosse una droga. E c’è anche la teoria dei tatuaggi fatti in casa che corre veloce sul web. Se ne dicono di tutti i colori ma solo i protagonisti di questa vicenda sanno che cosa è accaduto realmente.

Le parole di Lorella Cuccarini sui social

Poche ore fa sui social Lorella Cuccarini ha commentato: “Ho la sensazione che domani ci sarete tutti. Ma proprio tutti. Sarà una puntata difficile, che probabilmente non ha precedenti nella storia di Amici. A domani.”

I commenti sotto il post di Lorella sono stati molto variegati. C’è chi scrive: “Ridatemi il vecchio Amici, quello fatto di lezioni,esami,interrogazioni, canto,ballo, recitazione. Quello dove contava il talento e non i social o gli streaming! Oggi Amici non è più un talent ma è un reality dove va avanti il personaggio che piace al pubblico di 15 anni!.” E ancora c’è chi lancia accuse contro il programma: “Ma andate a cagare voi e sto hype di merda su dei ragazzi di vent’anni che a tratti sembra abbiano ucciso qualcuno, il secondo dopo sembra non abbiano fatto niente di così grave… nel dubbio si prendono insulti mentre voi pensate solo allo share, penosi.” E poi: “se ciò che è accaduto è così grave,perché continua a lucrare su questi ragazzi?il vostro obiettivo era solo creare hype e trovare una scusa per far fuori qualcuno. Il provvedimento sarebbe dovuto essere lo stesso per tutti,ma si sa “chi figli e chi figliastri”…Ci si aspettava anche un trattamento diverso verso chi ha sbagliato: “Se amici è ancora una scuola di canto e ballo e non il grande fratello,e se la questione è seria,andavano eliminati i ragazzi coinvolti.Altrimenti tutto ciò è fatto solo per qualche spettatore in più.Alla fine chi si comporta bene ed è un talento rischia di uscire e non è giusto.” Ancora altre accuse: “pensate allo share e create hype mentre ragazzi di appena 18-20 anni stanno ricevendo odio e insulti di ogni tipo, accusati di chissà cosa, ma finitela e chiudete questo circo che fate più bella figura, RIDICOLI.”