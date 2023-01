Oriana chiede un favore ad Antonino che la gela: risposta fredda ma coerente

La gelida risposta di Antonino Spinalbese a Oriana lascia tutti senza parole

Da quando è tornato nella casa del Grande Fratello VIP 7, Antonino Spinalbese ha tenuto le distanze da Oriana Marzoli. Il parrucchiere ha visto sicuramente molto di quello che è successo fuori e nonostante sappia che Oriana è una delle favorite del pubblico, continua comunque ad andare per la sua strada senza voler avere a che fare con lei. Oriana dal canto suo non cambia idea su quello che è successo tra loro e sostiene ancora che Antonino le abbia fatto delle rivelazioni importanti. Oggi quindi tra i due c’è stato un siparietto simpatico ma surreale allo stesso tempo. E come sempre accade, il pubblico si è diviso: c’è chi ha trovato l’atteggiamento di Antonino sacrosanto e chi invece non ha affatto gradito la risposta che Spinalbese ha dato alla Marzoli. Ma che cosa è successo? Oriana ha bisogno di fare il colore ai capelli e ha ricevuto tutto il materiale da parte della sua parrucchiera spagnola. Visto che Antonino è sempre disponibile con tutti nella casa, e si occupa del look di tutti, Oriana quindi ha provato a chiedere se potesse aiutare anche lei. La risposta di Antonino è stata gelida: “Io ti volevo denunciare fino a pochi giorni fa, secondo te adesso ti faccio i capelli?“. Oriana è rimasta basita dalla risposta di Antonino ma ha forse pensato che stesse scherzando. In realtà Antonino ha argomentato e ha detto che è totalmente disinteressato a quello che Oriana gli stava chiedendo. La Marzoli ha spiegato che poteva anche solo dire a Milena come avrebbe dovuto farlo ma Antonino non ha cambiato idea in nessun modo. Il video di questa conversazione parecchio surreale è diventato virale in pochi secondi. E c’è chi ha trovato Spinalbese parecchio coerente rispetto a quello che ha fatto fino a questo momento.

Oriana e Antonino Spinalbese: la richiesta e la risposta

Vi lasciamo al video in modo da farvi un’idea di quello che è successo.

Antonino: “Io fino a poco tempo fa ti volevo denunciare, e secondo te ti faccio i capelli?”Oriana: “Però puoi spiegare a Milena?”Antonino: “No”Ok la non simpatia di lui verso Oriana, ma negare una tinta o un'aiuto è veramente imbarazzante #gfvip #oriele pic.twitter.com/aTDRuX9hvL January 19, 2023

C’è persino chi scherza e dice che Antonino ha fatto benissimo: immaginate che cosa potrebbe succedere se il colore non fosse quello voluto da Oriana, potrebbe anche accusare Spinalbese…Per altri invece Antonino ha sbagliato…