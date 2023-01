Antonella Fiordelisi incinta? Il dubbio: Test di gravidanza al GF VIP 7 e la confessione

Ha chiesto un test di gravidanza Antonella Fiordelisi: ha un ritardo e non può escludere di essere in dolce attesa

Da qualche ora sui social non si parla d’altro. Antonella Fiordelisi ha un ritardo e stando al pubblico che segue con attenzione quello che succede nella casa del Grande Fratello VIP 7, avrebbe confessato di temere qualcosa…Non è la prima volta che nel reality si sospetta una possibile gravidanza ma a parlare stavolta è stata la diretta interessata che avrebbe anche chiesto un test di gravidanza. Non abbiamo visto il video in questione, per cui ci limitiamo, non avendo neppure visto in diretta il momento, a riportare quello che molti fan dei Donnalisi hanno raccontato. Pare che la Fiordelisi abbia parlato di questo ritardo. Non le sono venute le mestruazioni per cui ha informato Edoardo Donnamaria della problematica. Antonella inoltre ne ha parlato con Nikita che si chiedeva il perchè di questa preoccupazione pensando che tra Edoardo e Antonella ci fossero stati solo dei baci o coccole sotto le coperte. E invece no, c’è stato anche altro e anche con una frequenza che lascia tutti sbigottiti, visto che in circolazione ci sono pochi video dei momenti hot della coppia. Dove hanno consumato, si chiedono i tanti fan del GF VIP…I misteri della casa, perchè succede sempre di tutto ma noi vediamo molto poco.

Antonella Fiordelisi teme di essere incinta: la confessione bollente

Parlando quindi con Nikita, Antonella ha espresso le sue perplessità spiegando che potrebbe esser accaduto, vista la frequenza dei rapporti con Edoardo…“Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare“ ha detto la Fiordelisi alla sua amica confidandosi su quanto sta succedendo.

Nikita all’inizio non ha capito bene quello che Antonella le aveva detto e ha commentato: “Gli unicorni? Cos’è che hai detto? Ah, tutti i giorni… ma veramente?“. Nikita è rimasta parecchio sorpresa dalla rivelazione fatta dalla sua amica.

Insomma non ci resta che aspettare. Un ritardo nella casa potrebbe esser stato causato da mille altre situazioni, in primis lo stress. Aspettiamo la puntata di lunedì sera per capire come si evolve questa situazione o magari chissà, nei prossimi giorni vedremo altre rivelazioni da parte di Antonella.