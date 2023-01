Gigi D’Alessio e Ricchi e Poveri cantano “Come vorrei”, che spettacolo a The Voice Senior (Video)

Che emozione il video di Gigi D'Alessio e i Ricchi e Poveri che cantano Come Vorrei a The Voice Senior

Spettacolo nello spettacolo la seconda puntata di The Voice Senior del 20 gennaio 2023 con l’esibizione di Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri. I tre coach hanno cantato “Come vorrei” ripetendo che quella era la prima volta.; in basso vi mostriamo il video. Tutto è avvenuto in quel momento con la voglia di unire le loro voci, la voglia di Gigi d’Alessio di accompagnare il duo dello storico gruppo, quella di Angelo e Angela di proporre una nuova esibizione. Tra un concorrente e l’altro di The Voice Senior D’Alessio raggiunge il piano, questa volta non c’è un duetto come gli altri ed è dalle prime note che si intuisce il pezzo, è del 1997, lo conosciamo tutti ma in questa nuova versione diventa un’altra canzone.

The Voice Senior il video di Come vorrei cantata da Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri

“E’ la prima volta che Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri cantano insieme” annuncia Antonella Clerici che non fa mancare in prima serata le paillettes. Gigi, Angelo e Angela confermano che è la prima volta ma che non sarà l’ultima. “E’ solo la prima di una serie di esibizioni” aggiunge l’artista partenopeo. L’emozione è evidente, Gigi D’Alessio dirige tutto, non si limita a suonare ma è sicuro che tutto sarà perfetto e non è mai scontato quando un pezzo che non ha età come questo viene interpretato aggiungendo altro, anche un’altra voce e vibrazioni diverse. E’ l’interpretazione del cantautore napoletano che aggiunge i brividi a Come Vorrei.

“Grazie per la magia non sembrava la prima volta per voi, insieme” ma sono tre grandi artisti con un’esperienza incredibile, cantano davvero. “Si viaggia in prima classe con i Ricchi e Poveri” commenta Gigi D’Alessio e Angela ricambia sincera il complimento.

I fan di entrambi, chi segue The Voice Senior, si lamentano solo di una cosa, che il pezzo sia durato troppo poco e si augurano di vedere altre esibizioni con Gigi D’Alessio al piano che canta con il duo le canzoni più belle e famose dei Ricchi e Poveri.

Sul suo profilo social anche D’Alessio ha condiviso il video del duetto. Tra i tantissimi commenti: “Divini Divini Mitici una grande emozione siete la storia della canzone italiana Gigi e Ricchi e Poveri”, “Direi che ho avuto i brividi è dire poco ancora mi devo riprendere”.