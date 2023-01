Wilma Goich lascia il GF Vip rinata dopo la morte di sua figlia Susanna

Wilma Goich sarà sempre vittima del dolore per la morte di sua figlia Susanna ma dopo il GF Vip è rinata

Il Grande Fratello Vip ha fatto tornare a vivere Wilma Goich; è uscita nella puntata del 23 gennaio 2023, è entrata che era un tappetino, lo dice lei, è quello che sentiva di essere dopo la morte di sua figlia Susanna. Wilma Goich esce “statuina” perché conferma che ha ritrovato la gioia di vivere, che ha ritrovato se stessa e ha deciso che da oggi in poi penserà di più a se stessa. Alfonso Signorini le dedica un video tributo, il suo percorso lo mostra mentre Wilma Goich è ancora nella casa del GF Vip. “Non sono venuta per vincere il GF Vip ma per vincere me stessa” lo diceva nei primi giorni del suo percorso nel reality show continuando a piangere pensando a sua figlia Susanna, sempre, continuando a pensare quanto le manchi il sentirsi chiamare “mamma”. Wilma Goich aveva dimenticato Wilma, oggi invece uscendo dalla casa svela che è felice e lo rivela prima a se stessa. Ha riso tanto, ha ritrovato la positività dentro se stessa, ha pensato che potrebbe innamorarsi di nuovo, ha imparato a gestire il suo dolore. Ammette che al suo ex marito, Edoardo Vianello, vorrà sempre bene, qualunque cosa accada.

Tutti in lacrime al GF Vip per Wilma Goich

Il pubblico ha votato per fare uscire Wilma Goich, per la cantante il gioco finisce qui ma le sue parole commuovono tutti. Ringrazia prima di tutti Alfonso Signorini per averla voluta nel suo reality e per averle ridato la felicità. Nella casa del GF Vip ha conosciuto tante persone a cui resterà legata e al reality di Mediaset dà un 10.

Signorini ricorda che il primo giorno Wilma gli disse di non chiederle di essere felice perché non conosceva più la felicità. Oggi per tutti è una gioia sentirle dire che ha ritrovato la voglia di vivere anche se il dolore per la morte di sua figlia resterà sempre lì ma ha imparato a gestirlo, ha imparato a farlo grazie ad un reality show.

“Sono sempre preda del dolore ma mi crogiolavo in questo vittimismo. Quando sono entrata qui ho scoperto un mondo che avevo dimenticato, che avevo accantonato. Ci sono arrivata piano piano. A volte piangere serve ma a volte una risata aiuta moltissimo”. Signorini non trattiene l’emozione, più di tutti è Sonia Bruganelli che è in lacrime. L’ultimo grazie è per Wilma Goich, per una mamma che ha trovato la forza di gestire il dolore più grande.