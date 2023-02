Donnamaria al vetriolo contro la Bruganelli: “Bollita, bruciata e tu sei come lei”

Sono durissime le parole di Edoardo Donnamaria su Sonia Bruganelli

Chi ha seguito le ultime avventure dei vipponi nella casa del Grande Fratello VIP 7 sa che Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto pace. La concorrente ha trascorso del tempo con il romano che sta cercando di farle capire quanto sia innamorato di lei. La Fiordelisi, aveva deciso di lasciare il Donnamaria ma nonostante questo, i due hanno cercato di chiarire e parlare. Edoardo ha anche tirato fuori il discorso di Sonia Bruganelli, dopo quello che era successo nella puntata di lunedì sera e non ha speso bellissime parole nei confronti dell’opinionista di Canale 5. Antonella non ha molto gradito le parole usate da Donnamaria per descrivere la Bruganelli. Ma Edoardo è andato dritto per la sua strada e ha spiegato quello che pensa di Sonia, dopo l’attacco ricevuto nella diretta di lunedì ( Sonia avrà modo di replicare nella puntata di questa sera? Staremo a vedere).

Ma che cosa ha detto Edoardo contro Sonia Bruganelli? Prendete nota…

Le parole di Edoardo Donnamaria contro Sonia Bruganelli

Approfittando di un momento di quiete con Antonella, Edoardo ha voluto commentare quelle che sono state le parole della Bruganelli sul suo conto. L’imprenditrice ha detto che non ha personalità, che senza Antonella nessuno saprebbe chi è, che non brilla di luce propria e ha bisogno di riflettere grazie a quella degli altri, che non riesce ad avere un suo pensiero infatti adesso il suo spirito guida è Tavassi…

Insomma parole che Edoardo non ha affatto gradito. E commentando l’atteggiamento della Bruganelli ha spiegato: “Lei sta bruciata, bollita dai, diciamo bollita, allora è arrivata. Dico stralunata allora, controcorrente forzatamente, diciamo controcorrente. Lei è arrivata proprio te lo dico io. “

Antonella ha fatto notare che certe cose non si dicono ma Edoardo ha continuato: “Infatti siete simili te e Sonia. E non lo dico come un complimento in questo caso. Vuoi fare tutto quello che fa lei? E allora sposate Bonolis. In che senso? Vabbè non conosco la sua carriera in realtà. Lei è brava a fare il suo lavoro, ma deve dire le cose sensate“.