L’ex di Antonella Fiordelisi non entrerà al GF VIP: famiglia, avvocati e accuse pesantissime

L'ex di Antonella Fiordelisi non può entrare nella casa: messi in mezzo avvocati, si parla di accuse molto forti. Ecco il commento

Chi segue il Grande Fratello VIP 7 sa molto bene che per la settimana di Sanremo, Alfonso Signorini è pronto a rinchiudere nella casa diversi ex. Sarà che la festa degli innamorati si avvicina…Tra gli ex in questione, ci sarebbe dovuto essere anche Gianluca, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi che già mesi fa era entrato nella casa del Grande Fratello VIP 7 per fare una sorpresa, dolce amara, alla ragazza. Gianluca, era in quarantena, come previsto dal regolamento ma poi qualcosa è andato storto. Secondo quanto si comprende dalle sue parole e secondo i rumor che circolano sui social, alla fine la famiglia di Antonella Fiordelisi, mettendo in mezzo una squadra di avvocati, ha impedito l’ingresso di Gianluca nella casa del GF VIP. A raccontare una parte dei fatti, è lo stesso ex fidanzato di Antonella che ieri sera sui social, ha spiegato che cosa sta succedendo.

Lo sfogo dell’ex di Antonella Fiordelisi sui social

Le parole di Gianluca poche ore fa: “Ho letto che mi hanno accusato di essere uno stalker, ma ovviamente non è vero niente. Mi sono ritrovato in una situazione bruttissima: la mia ragazza mi ha tradito in diretta e il padre e la madre lo sapevano. Ho chat della madre e del padre che mi chiedono di andare a fare commissioni per lei. […] Fino al 12 ottobre avevo un bellissimo rapporto con la famiglia. Fino a quella data. Poi hanno preso le distanze da me. Quello che è successo nei miei confronti è brutto ed è brutto che siano arrivati a questo“.

E ancora: “Non ho mai fatto del male a nessuno, mentre loro hanno fatto un danno alla mia immagine. Loro sapevano tutto di me e lei e forse erano loro quelli ossessionati, non io. Quello che mi hanno fatto è davvero un peccato, ma nella vita sono abituato a ricevere pugnalate alle spalle. Ma va bene così. “

L’ex di Antonella ha poi concluso: “Ovviamente mi difenderò tramite il mio legale, ma è davvero un peccato che sia finita così, ma mi dispiace per loro perché la cattiveria torna come il karma. Ora ce la leghiamo al dito e non dimenticheremo così facilmente”. Nessun ingresso, almeno per ora, ma potrebbe arrivare un lungo faccia a faccia, chissà.