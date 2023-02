Nikita e Ivana parlano di Luca Onestini. La Mrazova si sbilancia a metà

Nikita pensa che Luca Onestini sia ancora innamorato di Ivana e ne parla con lei. E la Mrazova, che posizione ha? Ecco le ultime news dal GF VIP

Dopo i saluti con Alfonso Signorini, Nikita e Ivana Mrazova appena entrata nella casa del Grande Fratello VIP 7, hanno avuto modo di parlare di quello che è il loro rapporto con Luca Onestini. Certo, la faccia di Nikita all’ingresso di Ivana, è sembrata una faccia di circostanza ma poi ad ascoltare le parole della ragazza forse, l’idea è cambiata. Del resto, a spingere per non si sa cosa con Luca, è stato Signorini nella diretta del Grande Fratello VIP 7 visto che per Nikita è molto chiaro che se mai ci fosse stato qualcosa, quel qualcosa è ormai nel passato del reality, nei tempi che furono. In ogni caso, Ivana e Nikita, subito dopo la diretta hanno deciso di avere un piccolo confronto e la Mrazova ha spiegato alla Pelizon che cosa farà nella casa e che cosa prova oggi per Luca. “Non so se lui è ancora innamorato. Sicuramente tra noi c’è un bel sentimento che rimane. La nostra storia era bella importante, io pensavo di sposarlo. Capisco tutto, però chiarisco che io non sono venuta qui per rimettermi con Luca, però vediamo. Poi con calma ti dico cosa penso della tua situazione io che ho visto dall’esterno“. Nikita ha ascoltato le parole di Ivana e l’ha invitata a riflettere bene sull’importanza della storia con Luca visto che a suo dire, quella lettera che ha ricevuto, è stata molto importante per Onestini. Nikita infatti crede che il ragazzo provi ancora qualcosa di molto forte per Ivana.

Il confronto tra Nikita e Ivana

“Non lo so, ma credo che lui sia ancora innamorato di te. Credo di sì lo vedo e penso questo” ha detto Nikita a Ivana, pochi minuti dopo la puntata. E ancroa: ” Lui ha detto parole forti ‘lei è la mia ultima’. Quindi penso che ci sia ancora un forte sentimento. Io spero che stando qua si sistemino le cose tra voi, a prescindere da tutto. Però spero questo, vediamo dai. Perché quando lui ha letto la tua lettera, ho visto nei suoi occhi proprio un desiderio e questa è la cosa importante.”

Nikita ha poi anche aggiunto: “ A prescindere da quello che è successo in puntata e dal fatto che io sto ancora male per quella situazione. Perché non volevo che succedesse tutta quella roba lì che hai visto.”