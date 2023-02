Cricca e Isobel sono una coppia ma nessuno ne parla: mistero ad Amici 22

Isobel e Cricca sono una coppia? E' giallo ad Amici 22

E’ molto strano che in questi giorni non si sia parlato di Cricca e Isobel. Da giorni i fan di Amici 22 hanno notato che tra i due c’è stato un vero e proprio avvicinamento ma nei day time, non si è mai detto nulla sulla coppia. Cosa molto strana, visto che di solito, si parla molto delle coppie, ancora prima che diventino tali. E visto che Cricca e Isobel sono già arrivati alla fase baci davanti a tutti gli altri compagni, possiamo immaginare che stiano insieme già da un po’…Eppure non si è mai fatto cenno a questa coppia. Una scelta precisa? I fan di Amici 22 sentono puzza di bruciato. Ma che la produzione stesse preparando il terreno per questa rivelazione sembrava essere chiaro da quando è stato mandato in onda il video in cui Cricca raccontava ai suoi compagni di talent, di aver lasciato la sua fidanzata, nelle poche ore di tempo che ha avuto quando era stato eliminato.

Oggi però molti si chiedono: come mai di questa coppia non si è mai parlato? E c’è persino chi sente puzza di bruciato. Ovviamente ci sono anche molte persone che in queste ore hanno commentato in modo negativo le immagini del bacio della coppia, pensando che Isobel abbia poco da spartire con Cricca. Ma chi siamo noi per giudicare una coppia che si sta formando?

Isobel e Cricca: sta nascendo una nuova coppia ad Amici 22?

Ben poco sappiamo ma visto che il video del bacio mostra Cricca e Isobel insieme, mentre in casa c’è ancora la ballerina Vanessa, parliamo di una relazione sbocciata da diverse settimane, forse anche un mese. Tra l’altro sta circolando sui social anche un video in cui si sente Isobel rispondere a delle domande dei compagni. La ballerina parla della sua paura di non essere sempre felice e Cricca commenta mentre gli altri compagni applaudono: “Se starai con me non sarai mai triste”. Insomma ecco una nuova coppia ad Amici 22. Attendiamo adesso i prossimi day time del talent di Canale 5 anche per scoprire come è sbocciato questo amore.