Disastro storico per il Grande Fratello VIP 7: puntata meno vista di sempre

Nessun miracolo per il Grande Fratello VIP 7 al suo peggior risultato nella storia del reality di Canale 5. Signorini fa il solletico ad Amadeus

Qualcuno si aspettava qualcosa in più dal Grande Fratello VIP 7? Anzi, quel 10 % di share che ha fatto nella serata del 9 febbraio 2023 contro Sanremo, è tutto grasso che cola. E di certo in quel di Mediaset, non si aspettavano qualcosa di diverso, sarebbe stato stupido pensare che un Sanremo dal 60% di share fosse stato messo in difficoltà dal reality di Signorini che non fa paura neppure ai film in seconda visione su Rai 1, visto gli ascolti bassi e mediocri che fa sin da settembre. 10 punti in meno di share, rispetto alla media solita, ci può stare. Anzi, il GF VIP ha dimostrato di avere quello zoccolo duro che non molla mai. Ed era quello che probabilmente Mediaset si aspettava. Ma poteva evitarlo. Si poteva evitare per un motivo molto semplice: per risparmiarsi la pessima figura ma soprattutto perchè c’era già stata una puntata questa settimana e in tre giorni, non è successo praticamente nulla. Tra l’altro, fantasia portami via, in questa puntata contro Sanremo, si è giocato senza nessun’arma da usare in mano. Sorprese clamorose, un ospite d’eccezione. Il nulla cosmico, che è poi quello che succede da 4 mesi nella casa del Grande Fratello VIP 7 ( caso Marco Bellavia a parte).

Ma vediamo dunque i dati per capire come sono andate le cose nella serata di ieri.

Disastro storico per il GF VIP 7 con la puntata meno vista di sempre

La terza serata di Sanremo 2023 è stata vista da 9 milioni 240 000 mila ( si scende comunque sotto i 10 milioni di spettatori, e questo è un dato) spettatori e il 57,4% di share. Lo scorso anno la terza serata del Festival era stata vista da una media di 9.360.000 con il 54,10%. Possiamo dunque dire che viste le nuove rivelazioni auditel, Sanremo ha incassato lo stesso identico ascolto della passata edizione e che la presenza del GF VIP 7 non ha cambiato le carte in tavola.

Ma quanto ha fatto la puntata del Grande Fratello VIP 7 di ieri? Canale 5 la media per il Grande Fratello VIP 7 è di 1.790.000 e 10,9%. E’ la puntata meno vista nella storia del reality.