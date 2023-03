Alex Belli contro i vipponi: “In questa edizione non c’è limite al peggio”

Alex Belli guarda il GF VIP 7 ma questa edizione non gli piace proprio e spara a zero contro i concorrenti: ecco che cosa ha detto

Alex Belli è stato uno degli indiscussi protagonisti della passata edizione del Grande Fratello VIP. E a quanto pare non sta molto amando quello che succede da settembre a questa parte, nella casa che è stata un po’ sua. Ieri sera, ha voluto commentare sui social la puntata e a quanto pare, si è trovato molto d’accordo con le parole di Sonia Bruganelli, soprattutto quando l’opinionista ha sferrato un forte attacco a Edoardo Tavassi, accusandolo di essere un manipolatore e di rovinare il clima che c’è in casa con il suo modo di fare subdolo. In merito al Tavassi, e non solo, Belli aveva commentato sui social: “Lasciando i giochi a parte ho visto cose brutte. Scontri esagerati, egoismo esasperato, odio, zero arte e intrattenimento. Ho notato dei personaggi che non fanno i conti con il proprio cuore e hanno solo individualismo allo stato puro“.

Non finisce qui, perchè Alex Belli ha avuto anche altro da dire nei confronti di Edoardo e in generale di tutti i concorrenti di questa edizione del GF VIP.

Le parole di Alex Belli sul cast del Grande Fratello VIP 7

Dopo aver ascoltato le parole di Sonia Bruganelli, che è stata davvero durissima con il fratello di Guendalina, il Belli si è detto totalmente d’accordo con l’opinionista di Canale 5 e da Twitter ha aggiunto anche il suo personale punto di vista. Ha infatti commentato: “Devo dirvi che sono completamente d’accordo con la Sonia Bruganelli. “

E poi parole indirizzare proprio al Tavassi e non solo: “L’essere subdolo e manipolatore a questi livelli esula dal percorso del reality del GF e a mio avviso rovina completamente il clima nella casa.” La stoccata finale contro tutti i concorrenti di questa edizione: ” Ma del resto in questa edizione vedo che non c’è limite al peggio!”. E se è addirittura Alex Belli a farci notare che in questa edizione del GF VIP non c’è limite al peggio, vuol dire che siamo proprio alla frutta.