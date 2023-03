Antonella Fiordelisi mostra un livido: “Edoardo mi ha lanciato una sedia”

Antonella mostra un livido sulla gamba e dice che glielo ha fatto Edoardo lanciandole una sedia : le ultime news dal GF VIP

Sui social, molti fan del Grande Fratello VIP 7, continuano a chiedersi come mai Alfonso Signorini parli di parolacce, vestiti, limiti superati e poi non indichi quelli che sono realmente i responsabili di gesti e azioni che avrebbero meritato la squalifica del reality di Canale 5. I video li abbiamo visti davvero tutti, ed è inutile sottolineare che atteggiamenti verbalmente aggressivi, atteggiamenti molesti, gesti, siano ben più gravi di un lato b in bella mostra in prima serata. Non a caso, che di reality ci sia ben poco in questo programma, perchè vediamo solo quello che vogliono farci vedere e la regia censura spesso molte cose, lo hanno capito tutti. E gli stessi concorrenti, parlando dei consigli che vengono dati loro in confessionale, lo hanno lasciato intendere. E’ successo ad esempio che questa notte, Antonella Fiordelisi abbia mostrato un livido, che non si è fatta da sola ma che è stato procurato da un gesto fatto da Edoardo. C’è per caso un video di questo momento? Ovviamente no. Precisiamo: la Fiordelisi ha subito detto che scherzando, Edoardo le aveva lanciato contro una sedia, motivo del suo livido. Ma Edoardo ha subito fatto capire ad Antonella, come si vede dal video, che avrebbe dovuto smettere di parlare della cosa, come era stato anche detto in confessionale.

Un video, quello in cui Antonella parla di questo livido, diventato virale, che suscita tra l’altro, non pochi dubbi su quello che ci viene mostrato e quello che non vediamo.

Antonella Fiordelisi parla del livido che Edoardo le ha fatto

Edoardo sembra essere particolarmente irritato dal fatto che Antonella, con molta purezza, abbia detto che il livido era stato fatto dal Donnamaria, che le aveva lanciato una sedia contro. “Un cuscino ma quale sedia” ha subito fatto notare il volto di Forum che ha invitato Antonella a mettere fine al discorso. “Accanna” ha detto Donnamaria che in romano vuol dire proprio falla finita, stop. Parole che non sono piaciute al pubblico: se tutto è nato da uno scherzo innocente, e non abbiamo motivo di non credere che sia così, perchè difendersi e quasi andare in crisi per il racconto della Fiordelisi? Ecco il video.