La dolce dedica di Cricca a Maria de Filippi: emozioni ad Amici 22

Una dolce dedica di Cricca emoziona Maria de Filippi: ecco che cosa è successo ad Amici 22

In queste ultime settimane il pubblico si sta un po’ dividendo su Cricca uno dei protagonisti di Amici 22. C’è chi pensa che il cantante dopo il suo rientro si sia montato un po’ la testa, chi crede che abbia spesso atteggiamenti arroganti e chi invece pensa che l’allievo di Lorella Cuccarini abbia capito che solo esponendosi e alzando anche i toni, si vada avanti in un talent come Amici. Ieri però, tutto il pubblico, ha pensato la stessa cosa, dopo aver visto le lacrime di Cricca alla fine della sua esibizione. Chiamato sul palco a cantare il suo nuovo inedito Maledetta Felicità, Cricca è apparso molto commosso alla fine del brano. A detta di molti, la sua commozione è derivata al fatto che abbia deciso di dedicare la canzone a Maria de Filippi, alla sua prima puntata di Amici dopo la morte di Maurizio Costanzo. A far pensare che Cricca abbia deciso di fare un gesto speciale per la conduttrice, sono state le stesse parole di Maria alla fine dell’esibizione, come molti spettatori hanno fatto notare sui social. La canzone, non ha nulla a che fare con il momento che Maria sta vivendo, ma il gesto di Cricca, va oltre. Una dedica per una persona speciale che è stata al suo fianco in momenti complicati.

Le parole di Maria de Filippi dopo l’esibizione di Cricca

Il cantante, in attesa di ricevere i giudizi dei coach, non ha detto nulla, dopo la sua esibizione. E’ tornato subito tra i banchi, e ha cercato di coprire la sua emozione. E’ stata Maria de Filippi a far capire che fosse successo qualcosa.

“Ho visto, ma ho fatto finta di non vedere. Quando faccio finta di non vedere, faccio finta di non vedere, ma vedo comunque. Ma ho visto che mi hai dato le spalle di corse e mi sono detta ‘ve bene così’“ ha detto la conduttrice con un velato sorriso, visibilmente emozionata per quel gesto, anche se non lo ha fatto molto vedere. Perchè nella registrazione di Amici, che noi abbiamo visto ieri, Maria de Filippi ha cercato di essere il più naturale e professionale possibile, anche per il bene dei ragazzi, che stavano vivendo la loro giornata più importante nella scuola, con l’assegnazione delle maglie del serale.