Amici 22 spoiler ballottaggio: due cantanti a rischio, chi esce?

Due eliminazioni nella prima puntata di Amici 22: chi è uscito? Ecco i nomi della prima eliminata e dei due cantanti che sono arrivati al ballottaggio finale

Manca davvero pochissimo alla prima puntata di Amici 22 che ci aspetta il 18 marzo 2023 su Canale 5. Puntata che, come tutti sapranno, è stata registrata, per cui non mancano le anticipazioni e gli spoiler che ci informano di tutto quello che vedremo in questo appuntamento con il talent di Maria de Filippi. Se siete arrivati qui cercando i nomi dei due eliminati della prima puntata di Amici 22, allora siete nel posto giusto, se invece siete arrivati qui per caso e non volete avere nessuna anticipazione relativa a quello che accadrà nella puntata di oggi, allora interrompete la lettura e non andate avanti, perchè tra qualche riga vi racconteremo ogni dettaglio su questa puntata. Dal nome della prima concorrente eliminata al nome dei due cantanti che sono finiti al ballottaggio.

Amici 22 anticipazioni e spoiler: la prima eliminazione del 18 marzo 2023

Non stupirà i fan di Amici 22, la prima eliminazione della serata. Dopo la prima manche, persa dalla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, sconfitti da Celentano e Zerbi, a dover lasciare la scuola di Amici, è stata Megan. La ballerina per molti coach, non avrebbe dovuto neppure avere la maglia del serale, per cui la sua eliminazione non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Inoltre Megan ha deciso di cambiare all’ultimo momento coach, una scelta che forse le ha dato più sicurezza nei suoi mezzi ma che forse, ha compromesso il suo percorso nella scuola, visto che Emanuel Lo, aveva gli allievi sui quali puntare, Samu e Maddalena, che sono nel suo team sin da settembre.

Amici 22 anticipazioni e spoiler: Federica ed NDG al ballottaggio, chi esce?

Gli unici ad aver vinto tutte le sfide sono i ragazzi di Celentano e Zerbi che quindi, in questa prima serata di Amici 22 non hanno rischiato. Alla fine invece sono arrivati Federica ed NDG che conosceranno il verdetto solo in casetta. Motivo per il quale noi non possiamo darvi nessuna anticipazione sul secondo eliminato, lo scopriremo questa sera insieme a voi.

Possiamo solo provare a fare un pronostico, visto quello che è stato tutto il percorso di NDG e Federica nella scuola di Amici. Un percorso molto diverso per i due cantanti. Sulla carta non dovrebbero esserci dubbi: la più forte è Federica che ha dimostrato da settembre a oggi, di essere un vero e proprio pezzo da 90. Autodidatta, forte ma anche fragile, pronta a cimentarsi in ogni tipo di sfida, sempre educata . Come si dice spesso in questi casi, un vero e proprio diamante grezzo che potrà fare molta strada, glielo auguriamo. Auguriamo il meglio anche a NDG anche se il cantante, ha faticato a dimostrare, per diversi motivi, il suo vero talento.