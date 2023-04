La mamma di Edoardo Tavassi litiga con gli ex vipponi alla finale e c’è chi la vuole nella prossima edizione

La mamma di Edoardo Tavassi ha regalato spettacolo anche nelal finale del GF VIP: con chi ha litigato?

La famiglia Tavassi è stata senza nessun dubbio protagonista di questa ultima edizione del Grande Fratello VIP. Edoardo Tavassi ha fatto il suo in casa mentre fuori, ci hanno pensato sua sorella Guendalina e sua madre Emanuela Fuin ad animare i follower sui social. E anche ieri sera non sono state da meno. Prima abbiamo vissuto il dramma di Guendalina che aveva scelto un abito da principessa per la finale del GF VIP ma alla fine ha dovuto cambiare il suo outfit arrivando anche in ritardo alla finale del programma di Canale 5. Poi lo show della madre di Edoardo Tavassi che , come lei stessa ha raccontato in diretta con Guendalina, ha litigato con gli ex concorrenti del GF VIP per difendere suo figlio.

Emanuela Fuin e le liti alla finale del GF VIP 7

Ieri sera non sono mancate le dirette e la madre di Tavassi ha raccontato che cosa è accaduto in studio, dove lei era presente anche prima dell’arrivo di suo figlio. La signora Fuin durante una diretta Instagram di Guendalina Tavassi ha raccontato: “George è andato ad abbracciare Edoardo, gli ho detto no! Gli ho detto che deve andare a ca***re. Con tutto quello che scrive. Poi ‘Tavassone è un simpaticone che vorrei morisse ammazzato’. No!“. Guendalina Tavassi, ironizzando, ha poi detto che sua madre ha anche litigato con Charlie Gnocchi: “Mia mamma sta litigando con Charlie Gnocchi! Noi non portiamo rancore. Mia madre sta litigando con tutti, lei è venuta solo per questo!“. Non solo, prima Guendalina aveva mostrato anche le storie in compagnia di Luca Onestini mentre in modo ironico accusava la donna per la sua eliminazione…

Mamma Tavassi nella prossima edizione del GF VIP?

E adesso i fan degli Incorvassi ma non solo, vogliono che la mamma di Edoardo continui il percorso della famiglia nel reality di Canale 5, visto che manca solo lei. La signora potrebbe essere una concorrete della prossima edizione del GF VIP? Bhè di certo sarebbe un grande personaggio ma avendone dette di cotte e di crude contro conduttore e autore del reality, è un po’ difficile pensare che si decida di selezionarla per il cast di una nuova edizione. Ma staremo a vedere, tutto è possibile.