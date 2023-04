Isola dei famosi 2023 e il no di Berlusconi ad alcuni vipponi: chi non parte

Piersilvio Berlusconi ha detto no ad almeno due concorrenti per l'Isola dei famosi 2023

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto dell’Isola dei famosi 2023 su Canale 5. E pian piano, anche dai social, vengono annunciati i concorrenti di questa nuova edizione. I nomi sono ormai ufficiali in parte, ma non mancano anche i retroscena. A lanciarli è Dagospia che rivela, chi doveva esserci e chi invece non ci sarà. Secondo quanto si legge sul porle di d’Agostino infatti, alcuni vip avevano fatto il provino ed erano convinti che sarebbero sbarcati in Honduras ma poi alla fine qualcosa è cambiato. Pare infatti che Piersilvio Berlusconi abbia chiesto di seguire la stessa linea che è stata presa per le ultime puntate del Grande Fratello VIP. Un reality “soft” senza eccessi, viene detto. In questa ottica, secondo quanto spiegato dal sito Dagospia, alla fine sarebbero saltati almeno due nomi.

Isola dei famosi 2023: chi non ci sarà

Su Dagospia si legge: “Il reality condotto da Ilary Blasi debutterà su Canale 5 lunedì 17 aprile, a Cologno Monzese è però cambiato il vento. Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis“.

La notizia viene arricchita di dettagli: “Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici…“. Questi i nomi che sono stati fatti da Dagospia. Il pubblico dell’Isola aveva conosciuto lo scorso anno nello studio di Canale 5 l’avvocato di Cicciolina, e correvano già voci che l’attenzione mediatica avuta in quel caso avrebbe potuto spalancare possibilità televisive all’uomo.

Sempre Dagospia ha aggiunto: “Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera. Berlusconi non ha avuto una svolta “buonista”, nemmeno “bacchettona”. Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie…“. Nessuna conferma o smentita al momento sulla possibile partecipazione di Antonella Fiordelisi.

Chi invece certamente ci sarà è Alvin, inviato anche in questa edizione per Ilary Blasi. Smentite quindi le tante voci di un forte litigio tra i due. La conduttrice e Alvin vanno d’amore e d’accordo.