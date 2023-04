Il Cantante Mascherato 2023 con colpo di scena: ecco chi è l’eliminato dell’8 aprile

Oltre all'eliminazione di Porcellino, la quarta puntata de Il Cantante Mascherato ha avuto un finale inatteso: ecco che cosa è successo l'8 aprile

Che cosa è successo nella puntata della vigilia di Pasqua de Il Cantante mascherato su Rai 1? Lo scopriamo come sempre con il nostro resoconto con tutti i dettagli per la puntata dell’8 aprile. Il Cantante Mascherato 2023 prosegue senza sosta la sua gara fra esibizioni in studio, filmati di indizi, supposizioni degli investigatori in giuria e gli attesissimi smascheramenti. Nel corso della quarta puntata dell’8 aprile, Milly Carlucci ha condotto la trasmissione del sabato sera di Rai Uno riuscendo nell’impresa di smascherare addirittura a metà trasmissione uno dei personaggi rimasti ancora in gara.

Il tutto è stato possibile grazie al potere della Maschera d’Oro concesso questa settimana a Christian De Sica. A fine dell’esibizione del Porcellino, l’attore ha chiesto di poter usare il suo bonus e ti verificare se dietro la maschera dei simpatico suino ci fosse Maurizio Ferrini, in arte la Signora Coriandoli…

Il Cantante Mascherato 2023: De Sica elimina il Porcellino

Per la seconda volta in questa edizione, la Maschera d’Oro va a segno: Christian De Sica ha smascherato davvero il Porcellino, che quindi si è dovuto “staccare” la testa da animale per rivelare la sua vera identità: era proprio Maurizio Ferrini ma anche stavolta vestito da Signora Coriandoli.

Oramai smascherata, la Signora Coriandoli ha così commentato la sua eliminazione: “Bravi che mi avete eliminato. Christian De Sica è un uomo intelligente e ci è riuscito. Perché io ho questa personalità esuberante che non riesco a nascondere. E allora prendo questo come un aspetto positivo, perché l’altro…. eh, io volevo arrivare in finale! Un po’ mi dispiace...”. Poi ha ironizzato: “Avete staccato la testina del Porcellino ma è ancora sana e la potete mangiare. in Romagna, la testina è la parte più buona. E devo anche dire che sono dimagrita 1 kilo a puntata, quindi mi fermerò a 4 kili”.

Archiviata l’eliminazione di Porcellino, sui titoli di coda della quarta puntata de Il Cantante Mascherato 2023 è arrivato un colpo di scena inatteso: al ballottaggio eliminatorio sono finite tre maschere, ovvero lo Scoiattolo Nero, la Stella e il Cavaliere Veneziano. Quest’ultimo però è stato salvato dal pubblico social a colpi di cuoricini.

Restano sulla graticola Scoiattolo Nero e Stella che dovranno disputare la sfida testa a testa all’inizio della prossima puntata, la semifinale di sabato 15 aprile. Quale fra le due maschere lascerà il programma? E quale sarà l’identità che verrà smascherata?