I giornalisti stroncano Wax “uno scempio” ma il cantante di Arisa non esce da Amici 22

I giudizi contro Wax sono più che severi e in molti si chiedono come mai sia ancora nella scuola di Amici 22

Sono davvero durissimi i commenti dei giornalisti sul percorso di Wax nella scuola di Amici 22 e come abbiamo visto anche dalle nuove pagelle che i ragazzi hanno avuto modo di leggere nelle ultime ore, le cose questa settimana non sono migliorate. I voti per Wax sono molto molto bassi ma anche i giudizi sono davvero duri tanto che, dopo aver visto il day time, molti spettatori hanno anche fatto notare che forse, alcune parole e alcuni aggettivi, non dovevano essere usati da giornalisti. In realtà, chi commenta e dice la sua sui cantati di Amici 22 sembra avere le idee chiare su Wax, tanto che, nella volta precedente, alcuni giornalisti avevano anche invitato Arisa a smetterla di proteggere il cantante, che fuori da Amici, avrà vita dura. Ovvio che poi, la reazione di Wax, ha solo peggiorato la situazione, visto che il cantante ha usato parole molto brutte nei confronti di chi lo aveva giudicato, dimostrando per l’ennesima volta un atteggiamento poco rispettoso e arrogante. “Un fenomeno di scempio” era il giudizio di una delle pagelle che Wax ha avuto modo di leggere.

Wax criticatissimo ma non esce da Amici 22

A quanto pare i prof e i tre giudici non sono molto d’accordo con il parere dei giornalisti visto che Wax continua a restare nella scuola di Amici 22 mentre sono usciti altri allievi che sembravano essere molto più apprezzati sia dal pubblico che dalla critica…Dai giornalisti del Corriere della sera è stato scritto: “Giusto essere conviti a 20 anni anche se non si capisce bene di cosa”.

Wax per tutta risposta ha commentato: “Cara Grazia ( riferendosi alla giornalista) se sono arrivato qui un motivo ci sarà, fatti due calcoli”.