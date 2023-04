Cricca in lacrime ad Amici 22, Maria de Filippi lo consola e ferma il programma. Critiche e complimenti

Le lacrime di Cricca ad Amici 22 e il gesto di Maria de Filippi che divide il pubblico a casa

Serata non facile per Cricca quella del 15 aprile 2023 nella nuova puntata del serale di Amici 22. I giudizi dei giudici, il fatto di esser finito al ballottaggio provvisorio. Insomma una serata no che però stata superata grazie all’aiuto di Maria de Filippi. Non senza polemiche va detto. Perchè sono state molte le persone a commentare questa nuova puntata di Amici 22 facendo notare come alla fine Cricca sia rimasto nel programma mentre Federica sia stata costretta a lasciare, non comprendendo il voto di giudici e coach. Ma del resto, siamo di fronte a un programma televisivo e solo uno sarà il vincitore per il canto e uno per il ballo.

La serata no di Cricca e l’aiuto di Maria de Filippi

Maria ha subito capito che Giovanni era in forte difficoltà e ha deciso di avvicinarsi a lui per parlare e capire come stesse realmente: “Sei sicuro che stai bene? Ormai ho imparato a conoscerti. Quando diventi muto, mi devo sempre preoccupare, quando il mutismo è prolungato“.

E poi: “Ti voglio dire un po’ di cose: che è normale che anche un ragazzo pianga, ci sta tutto. Che questo non toglie niente alla tua persona, alla tua dignità, al tuo orgoglio. Ma proprio niente”. Le parole di Maria hanno rincuorato il giovane cantante che alla fine ha continuato le sue esibizioni.

La conduttrice ha poi ripreso il discorso: “Ma che ti sei messo in testa? È una settimana che sei così. È una settimana che hai stabilito che tu sei la mediocrità. Non te l’ha mai detto nessuno”, dice Maria che lo raggiunge dispiaciuta. Cricca è accerchiato dai compagni Ramon e Federica, che lo abbracciano e lo consolano, ma la conduttrice preferisce dargli il tempo per riprendersi. “Ci prendiamo un momento”, poi una pausa, la pubblicità e il rientro in studio. Se da un lato c’è chi ha trovato molto dolce questo modo di Maria de Filippi di consolare e di dare una mano a un ragazzo in difficoltà, dall’altro invece non sono mancate le critiche.