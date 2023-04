Giuseppe Giofrè commosso dalle parole di Wax per Maria: “E’ quello che avrei voluto dire io da sempre”

Sono piene d'amore e di gratitudine le parole di Giuseppe Giofrè per Maria de Filippi molto imbarazzata

La puntata di Amici 22 in onda il 15 aprile 2023 si è conclusa con lo scontro finale tra Ramon e Federica che ha visto poi la cantante di Arisa lasciare la scuola. Ma prima di questo ballottaggio ci sono stati altri momenti molto chiacchierati, come quello dedicato all’esibizione di Wax. Il cantante ha infatti scelto una canzone con dedica speciale. Ha dedicato il brano “Chiedo scusa se parlo di Maria”, riscrivendolo quasi integralmente, a Maria de Filippi. Non sono mancati gli applausi e anche i complimenti da parte dei giudici. In particolare, non è passata inosservata la reazione di Giuseppe Giofrè, che nella scuola di Amici ci è nato e cresciuto, per poi spiccare il volo negli Stati Uniti per una carriera davvero spettacolare. Chiaro che anche lui, debba molto al suo talento ma anche tanto a Maria de Filippi che gli ha dato una grande occasione.

Le parole di Giuseppe Giofrè per Maria de Filippi

Mentre Wax commentava la sua esibizione dicendo: “Sono un po’ imbarazzato, ma sprizzo di gioia, sono veramente contento”, Malgioglio faceva notare come Wax sappia tenere la scena e abbia una calamita per attirare l’attenzione, Giuseppe invece era apparso parecchio commosso dalle parole scelte dal cantante di Arisa per conduttrice di Amici. E infatti, una volta presa la parola, ha esclamato: “Wax, vorrei ringraziarti perché hai detto cose che avrei voluto sempre dire anch’io a Maria, ma non ho mai avuto il coraggio. È quello che pensiamo tutti”. La conduttrice che era a conoscenza del brano che Wax le aveva dedicato, è apparsa invece molto imbarazzata dalle parole di Giuseppe per lei. Si è avvicinata al giudice e lo ha abbracciato e baciato: “Ma quanto sei stupido?” gli ha detto.

Momenti davvero speciali che il pubblico a casa ha gradito. Sicuramente molto di più le parole di Giuseppe per la conduttrice mentre la scelta di far esibire Wax con quel genere di canzone, quando un giudice doveva votare, non ha convinto molti. Sembrava evidente che con quella esibizione, il cantante di Arisa avesse il punto assicurato.