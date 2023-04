Il giallo dell’Isola dei famosi 2023: a Verissimo spunta un concorrente in più. Le ipotesi

Chi è il concorrente dell'Isola avvistato ma poi cancellato? Ecco il giallo del concorrente misterioso che ha fatto le foto per la cover di Sorrisi ma poi è sparito

Nel corso della puntata di Verissimo del 16 aprile 2023, Ilary Blasi ha parlato insieme a Silvia Toffanin della nuova edizione dell’Isola dei famosi in partenza oggi, 17 aprile su Canale 5. La conduttrice, proprio come nel suo stile, ha portato una ventata di freschezza e leggerezza, la stessa che metterà nel programma di Canale 5 facendo divertire il pubblico pazzo di lei. La Blasi ha quindi parlato a Verissimo del cast di questa nuova edizione dell’Isola ma è successo anche un fatto di cui molto si è parlato sui social. Mentre Ilary parlava dei nuovi concorrenti di questa edizione e di come sarà l’Isola dei famosi 2023, in onda è stato mandato un frame con un concorrente che posava per gli scatti in vista della partecipazione al reality di Canale 5. Nulla di strano se non fosse che quel concorrente, non è nella lista ufficiale dei nuovi vip pronti a sbarcare in Honduras. Da qui il mistero e il giallo che fa arrovellare gli appassionati dell’Isola dei famosi: che fine ha fatto? E’ saltato all’ultimo momento, è uno dei quei concorrenti che Piersilvio Berlusconi non ha più voluto nel reality in vista della svolta meno trash del programma o semplicemente lo vedremo magari dalla seconda o dalla terza puntata dell’Isola, con un ingresso successivo come è capitato anche ad altri concorrenti in passato?

Ma chi è questo naufrago?

Isola dei famosi 2023: il giallo del concorrente in più

Il naufrago che è stato mostrato per errore nel corso della trasmissione Verissimo su Canale 5, è Gian Maria Sainato. Modello e influencer è molto conosciuto nell’ambiente e il suo nome era uno dei primi che era trapelato quando si era parlato del nuovo cast dell’Isola dei famosi ( in verità viene sempre a galla, anche sul GF VIP). Gian Maria Sainato non ha ancora commentato sui social quanto accaduto il che lascerebbe pensare che non possa farlo. Forse perchè lo vedremo nelle prossime puntate dell’Isola dei famosi su Canale 5. Secondo il sito Davidemaggio.it Sainato sarà a tutti gli effetto uno dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2023 anche se non lo abbiamo visto sulla cover di Tv, sorrisi e canzoni che annunciava appunto il cast completo di questa edizione.

Non ci resta che attendere la prima puntata dell’Isola dei famosi 2023 in onda questa sera su Canale 5 magari sarà la stessa Ilary Blasi, con la sua solita ironia, a dire qualcosa anche su questo giallo.