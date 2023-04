Mattia Zenzola, Benedetta e il bacio della discordia: adesso parla il fidanzato della ballerina

Che cosa c'è tra Benedetta e Mattia? I baci in tv destano sospetti: il fidanzato della ballerina rompe il silenzio

Si sta facendo un gran parlare nelle ultime settimane, sul rapporto tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari. I telespettatori che seguono con passione i day time di Amici 22 sanno bene che la ballerina ha un fidanzato fuori dalla tv, nella vita vera. Ha una relazione duratura e un rapporto molto importante. Ma si sa, le dinamiche televisive portano al chiacchiericcio, al gossip facile ed è quello che sta succedendo da qualche settimana, da quando Mattia Zenzola e Benedetta Vari, si baciano dopo le esibizioni al serale di Amici. Qualcuno però in quei baci, non ci ha visto tanta innocenza, in particolare dopo l’ultima puntata quado a molti è sembrato che Mattia baciasse non per esigenze di coreografia ma per passione, la bella ballerina romana. Molti fan del programma hanno invece fatto notare sui social, che il bacio sulle labbra è stato un errore. A detta di tanti spettatori di Amici 22 infatti si vede molto bene come Benedetta si giri per errore e invece che un bacio sulla guancia, scappi un bacio sulle labbra a stampo.

A rompere il silenzio e a mettere fine al pettegolezzo, ci ha pensato il fidanzato di Benedetta Vari che ha deciso di dire la sua e di mettere fine ai tanti rumors su una possibile relazione tra la ragazza e Mattia Zenzola.

Le parole del fidanzato di Benedetta sui social

“Quando la tua ragazza si espone pubblicamente vai incontro, tra le tante cose, anche alla cattiveria della gente” queste le parole del fidanzato di Benedetta su TikTik . E ancora. “Gente che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come arma per poter dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata. Puntando il dito e giudicando, pensando di innescare strani meccanismi nelle nostre menti, non sapendo però che l unico risultato che otterranno è l’ esatto contrario!”.

Rivolgendosi poi a Benedetta ha aggiunto: “In quanto a noi Benedetta continua ad essere come sei. Ti amo con tutte le forze che ho. Ti lascio il mio cuore. Mi tengo il tuo”. Una dolcissima dichiarazione d’amore che non lascia spazio a nessun dubbio.