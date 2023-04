Antonella Fiordelisi si guarda indietro: “Non è stato per nulla facile” ma per i suoi fan è una eroina

Antonella Fiordelisi ripensa ai giorni difficili nella casa del GF VIP e viene travolta dall'affetto dei sui fan: "Sei stata un'eroina"

Torna a parlare della sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 7, Antonella Fiordelisi, e non nasconde di provare delle emozioni molto contrastanti rivedendo i video di alcuni momenti vissuti nella casa più spiata di Italia. In un tweet, la bella schermitrice ha raccontato le sensazioni provate nel rivedere alcuni dei video che raccontano la sua avventura nella casa del GF VIP 7. “Stavo vedendo un pó di video vecchi (che non avevo visto) e devo dire che..non è stato per nulla facile..a volte davvero mi sono sentita sola e gestire il tutto andando contro corrente è per pochi. Ora mi sento più forte” ha scritto la Fiordelisi. un po’ strano che si sia sentita sola visto che si è fidanzata dopo una settimana con Edoardo Donnamaria, che è rimasto in casa con lei fino a pochi giorni dalla fine del reality. Poi c’erano con lei anche la sua grande amica Nikita, e ancora nei primi mesi Luca Salatino e Antonino Spinalbese. E poi anche Davide Donadei con il quale ha avuto un bel rapporto. Certo, sono sue emozioni e sue sensazioni, per cui può aver provato chiaramente quel sentimento di solitudine, è chiaro.

Antonella Fiordelisi e l’affetto dei fan

Ovviamente sotto il post di Antonella, i commenti sono stati tanti e di diverso tenore. Ci sono stati quelli dei suoi fan e dei fan dei #donnalisi che hanno ricordato: “Non sei mai stata sola..ci siamo sempre stati noi e anche edo..adesso non ci pensare poi tu sei una grande donna..forte con accanto un GRANDE UOMO una famiglia e amici che ti vogliono bene“. E ancora: “Sei stata fortissima, anche quando tutto sembrava crollare hai trovato sempre il coraggio e la forza di non mollare. Adesso goditi il presente che te lo meriti davvero tanto, e ricordati che non sarai mai sola“. E ancora i complimenti si sprecano: “Sei stata veramente un’eroina. Più parlavano e più ti amavamo. Abbiamo pianto e riso con te, con voi. Ecco perchè abbiamo deciso in solo 1 secondo di farti uscire. La tua lucidità e sensitività da paura. Hai sempre avuto ragione“.