Problemi di salute per Helena all’Isola: “Vomitava e delirava”

Malore sull'Isola dei famosi 2023 per Helena Prestes: ecco che cosa sta succedendo, i naufraghi raccontano come sta

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Helena all’Isola dei famosi 2023. La concorrente del reality di Canale 5 non solo è finita sotto accusa per via delle sue scelte nella divisione dei gruppi, ritirandosi in lacrime sentendosi un po’ esclusa e aggredita, ma ha anche avuto dei problemi di salute. Del resto si sa, i primi giorni sulle spiagge dell’Isola non sono semplici e se poi si mangia qualcosa che può far male, il malessere è chiaramente assicurato. Ma che cosa è accaduto nelle ultime ore sulle spiagge honduregne? A quanto pare Helena Prestes non è stata molto bene e ha fatto preoccupare, non poco, tutti i suoi compagni di avventura.

Il malore di Helena Prester all’Isola dei famosi 2023: le ultime news

E’ stata Corinne Clery a raccontare quello che è successo alla modella: “Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza“. Helena ha spiegato di non ricordare molto di quello che era successo la notte precedente e ha chiesto quindi all’attrice francese se avesse anche delirato. “Sì, deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?“.

A raccontare qualcosa in più su questa nottata, anche Simone Antolini, che si sta mettendo decisamente molto in mostra in questi primi giorni di permanenza sull’Isola, per impegno e voglia di fare. Il fidanzato di Cecchi Paone ha commentato: “Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare“; mentre Pamela Camassa ha dato la colpa al sole: “Ieri sera era bordeaux, aveva il segno del costume, secondo me ha preso un’insolazione“. Quindi Helena potrebbe essersi sentita male per via del sole o per quello che ha mangiato. Effettivamente anche il fatto che delirasse lascia pensare a un colpo di sole molto forte.