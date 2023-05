Il crollo di Helena Prestes all’Isola: “Non ce la faccio più”

Helena Prestes è crollata, chiede di lasciare l'Isola dei famosi, Corinne Clery prova a calmarla

Helena Prestes chiede di lasciare l’Isola dei famosi, non ce la fa più, piange disperata, è crollata. E’ un momento di forte debolezza per la modella, un momento di sconforto che l’ha portata ad uno sfogo con Corinne Clery. Le diranno che anche le sue lacrime disperate e i suoi singhiozzi sono una recita? Per la Prestes è proprio questo il problema più grande, essere giudicata, essere additata come falsa ormai da quasi tutto il gruppo di naufraghi. La sua avventura in Honduras si sta rivelando davvero complicata. La fame e la stanchezza si possono anche superare quando si è in gruppo, uniti, ma Helena Prestes piange disperata, si sente sola. L’ha fatto davanti alle telecamere dell’Isola dei famosi, ma se recita è davvero brava. D’altronde chi non lo fa quando la luce rossa si accende?

Helena Prestes disperata all’Isola dei famosi

“Qui non mi conoscono, credono che io reciti, ma in realtà sono loro che mi attaccano per nominarmi” distesa non smette di piangere, è quello che abbiamo visto nel daytime del 10 maggio, oggi. La modella brasiliana è stata già protagonista di tante liti con i suoi colleghi, gli ultimi giorni sono stati davvero pesanti, compresa l’ultima puntata in diretta.

“Loro recitano, non io” ma qual è la verità? Si sfoga con l’unica che l’ascolta ma l’attrice francese non riesce a calmarla. Helena è stanca, sente la debolezza sempre più evidente, è senza forze. Più di tutto si sente attaccata e non pensava di potersi sentire così sola.

Corinne la fa sfogare, resta accanto a lei, sa che le farà bene tirare tutto fuori, sa che è solo un crollo emotivo. La consola dicendole che tra poco mangerà. E’ davvero faticosa questa Isola dei famosi, così tante personalità forti in spiaggia e quando arriva il momento di debolezza tutto si complica.

“Non ce la faccio più, mi sento debole, senza forze. Sento che le persone qui non mi conoscono, mi hanno attaccata. Dicono che io reciti, mi hanno giudicato perché vogliono nominarmi. Mi sento sola, non posso essere me stessa che sembra che sto recitando. Sono loro che recitano”.

E’ vero, non le credono, dicono che è un’attrice da soap, così l’ha definita Marco Mazzoli. Anche a Fiore Argento lei non piace, ha confessato che la modella le manca di rispetto. Addirittura Cristina le ha girato le spalle, perché ha capito che in alcune cose non è limpida.