All’Isola dei famosi 2023 troppe prime donne fanno male

Zero leggerezza, poco divertimento: ecco perchè questa edizione dell'Isola dei famosi non ci piace

Vi ricordate lo scorso anno, che bella armonia regnava nello studio dell’Isola dei famosi 2023, e quante risate ci siamo fatti tutti con Nicola Savino, spalla perfetta di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria complice del duo? Forse meno ascolti, ma di certo, più risate. Quelle che mancano in questa edizione dell’Isola, perchè diciamolo, sta diventando davvero urticante lo spettacolo che entra nelle case del pubblico di Canale 5. Una Ilary Blasi a tratti svogliata, che ha perso tutta la sua ironica, persino algida quando una concorrente sviene in diretta, senza nessuna emozione, ma completamente congelata di fronte ai fatti.

Forse hanno ragione coloro i quali sostengono che Ilary sta mal digerendo la scelta di avere al suo fianco Enrico Papi, colui che sembra voler condurre il programma, dimenticando di essere solo un opinionista. Un grande, grosso problema, questo. Enrico Papi straparla e spesso è fastidioso anche nei confronti di Alvin che dall’Honduras prova a mettere in ordine. E permetteteci ha spesso ragione, come ieri sera, quando ha sbottato. Il problema è che lui, come Papi, sta diventando una sorta di prima donna, e quando di prime donne nello stesso studio ce ne sono almeno tre, qualcosa non funziona. Lo spettacolo ne sta risentendo. E quello che dovrebbe farci ridere, al momento, risulta essere davvero tanto disturbante tanto da portarti a cambiare canale.

L’Isola 2023: che delusione

Questa Isola, dopo 6 mesi di Grande Fratello VIP, l’avevamo attesa come quella boccata di aria fresca che ti apre le narici dopo un inverno gelido in primavera. Ma a quanto pare, questa primavera, non arriva nè realmente, visto il clima che si respira in Italia in questi giorni, nè metaforicamente con un nuovo palinsesto più leggero e capace di portare risate nelle case degli italiani. Un peccato, anche perchè una delle armi di Ilary Blasi, alla conduzione, è appunto la simpatia. Se si perde anche questa strada facendo e si dà l’impressione costante di essere lì per farci un favore, ecco che si perde anche il senso di un programma che diventa davvero fastidioso.

Perchè empatia, non significa urlare per 10 minuti per convincere un concorrente che vuole andare via a restare; significa parlare, chiedere, domandare, comprendere. Quello che provava a fare Alvin, che non ha fatto Ilary Blasi e che invece ha fatto malissimo Enrico Papi. Brutto da vedere in ogni sfaccettatura.