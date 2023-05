All’Isola si litiga per tutto anche per le ciambelle. Noise schifato, Lo Cicero anche: “Sono delle bestie”

All'Isola dei famosi 2023 si litiga ancora e questa volta per delle ciambelle. Lo Cicero attacca le donne: "Sono delle bestie"

Doveva essere una giornata di festa per tutti quella che si è vissuta 24 ore fa sull‘Isola dei famosi 2023. Il compleanno di Alessandra dei Jalisse; ma diciamo che la festa è stata turbata dall’arrivo di queste ciambelle che hanno scatenato il caos. Il motivo? Hanno tutti discusso per la divisione delle ciambelle. Alessandra avrebbe voluto dividere in un modo, le Chicas le hanno detto di fare come pensava lei e di non farsi influenzare da suo marito…

Insomma una discussione ancora una volta per il cibo, il poco cibo che viene portato sulle spiagge dell’Honduras ai naufraghi dell’Isola dei famosi 2023.

Tutto è iniziato quando sono arrivate in un forziere queste sei ciambelle con un biglietto per Alessandra, alla quale si diceva che avrebbe potuto dividere le ciambelle con chi voleva lei. Alessandra in un primo momento aveva pensato di darne due agli uomini e di mangiare le altre 4 con le sue compagne di viaggio. Anche Fabio aveva dato questo suggerimento e quindi Pamela aveva detto ad Alessandra che visto che era lei la festeggiata, forse avrebbe dovuto decidere da sola, senza lasciarsi influenza. Nel frattempo Paolo Noise e Andrea Lo Cicero si erano tirati indietro, dicendo di non volere nessuna ciambella o nessun pezzo di dolce.

All’Isola si litiga anche per la ciambella

Alessandra era un po’ indecisa perchè pensava di darne un pezzo anche a Gian Maria e a Cristopher ma Pamela l’ha invitata a considerare i due fuori dal gioco, eliminati. Alla fine quindi Alessandra ha deciso di dare una ciambella agli uomini e di dividere le 5 restanti con le sue compagne di viaggio. Fabio quindi ha portato la ciambella al gruppo ma Andrea e Paolo hanno ribadito di non voler neppure un pezzo e quindi anche il cantante ha detto che non l’avrebbe mangiata, seppur deluso perchè doveva essere un giorno di festa, non di musi lunghi.

Andrea e Paolo si sono quindi allontanati in acqua e hanno iniziato a osservare le ragazze, che hanno discusso sempre per queste ciambelle. Il motivo? Nathaly ne ha lasciato un pezzo e subito Helena ha chiesto se avesse potuto mangiarla lei, scatenando la rabbia di tutte le altre. Paolo e Andrea si sono detti scioccati da questo modo di fare, da questa capacità di persone anche così grandi di litigare per il cibo.

“Litigano per tutto, anche per un pezzo di ciambella, mio figlio di tre anni e mezzo è più intelligente” ha detto Andrea Lo Cicero. “Io sono stufo di vedere gente medio borghese di 50-60 anni litigare per dei pezzi di cibo così ( pezzetti piccoli di cibo)” ha detto Noise. Lo Cicero ha poi chiuso il discorso: “Sono veramente delle bestie”.